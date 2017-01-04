На Московском проспекте из-за столкновения четырёх авто остановились троллейбусы
На Московском проспекте в районе школы милиции из-за аварии с участием четырёх автомобилей остановилось движение троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы.
По данным диспетчерской МКП "Калининград Гор-Транс", автобусы объезжают место ДТП, а вот движение троллейбусов блокировано.
Очевидцы также сообщают, что дорога обледенела и не рекомендуют ехать со скоростью выше 20 км/час.
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