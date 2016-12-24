На перекрёсте Брамса – Советский проспект грузовик столкнулся с такси

На Советском проспекте произошло столкновение грузовика и такси. Об этом сообщает водитель грузового автомобиля в социальных сетях.

По словам водителя, таксист не увидел грузовик на перекрёстке, а сам водитель не успел увернуться от удара. В столкновении никто не пострадал.