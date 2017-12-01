Под Калининградом подготовили инфраструктуру для новых ракетных комплексов
В Калининградской области подготовили инфраструктуру для новых ракетных комплексов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.
"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение БФ завершило подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Минобороны РФ заявили
, что во время российско-белорусских учений "Запад-2017" США перебросили в Польшу дополнительную бронетанковую бригаду. В ведомстве обвинили НАТО в стягивании войск к российским границам и заявили, что готовы усилить группировку "Искандеров"
под Калининградом.