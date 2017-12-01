Под Калининградом подготовили инфраструктуру для новых ракетных комплексов

В Калининградской области подготовили инфраструктуру для новых ракетных комплексов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение БФ завершило подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", — говорится в сообщении пресс-службы.