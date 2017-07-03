За неделю ВКС России шесть раз перехватывали иностранные самолёты у границ РФ
За прошедшую неделю воздушно-космические силы России шесть раз поднимали в воздух истребители для перехвата иностранных самолётов. Об этом сообщается в понедельник, 3 июля, на сайте Минобороны РФ.
За семь дней 15 разведывательных полётов у границ России совершили самолёты США, Швеции, Норвегии и Японии. Также были замечены стратегический беспилотник Global Hawk, самолёты RC-135 и Gulfstream.
21 июня истребитель F-16 попытался приблизиться
к самолёту, в котором находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российский борт летел над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27, который сопровождал министра, отогнал самолёт НАТО.
19 июня над Балтийским морем российский Су-27, оснащённый вооружением, прошёл рядом
с американским RC-135. Расстояние между самолётами было менее двух метров.
16 июня британский самолёт
Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217 приблизился к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у российского побережья, находясь над международными водами Балтики.
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