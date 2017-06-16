Британский Boeing провёл разведку у границ Калининградской области
В пятницу, 16 июня, возле границ Калининградской области заметили самолёт британских Королевских ВВС. Об этом сообщает "Интерфакс"
с ссылкой на сайты, отслеживающие передвижения авиации.
Речь идёт о Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217. Он вылетел с английской авиабазы Уоддингтон, приблизился к Калининградской области со стороны Балтики и около часа находился над побережьем.
Одновременно с ним у границ региона проводил разведку самолёт ВВС Швеции Gulfstream 4. Он вылетел с авиабазы Малмен и проводил полёт вдоль побережья.
12 июня у границ Калининградской области совершили
разведывательный полёт самолёты ВВС США. 10 июня были замечены
два бомбардировщика, способные нести ядерное оружие. На перехват вылетел российский Су-27.
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