Британский Boeing провёл разведку у границ Калининградской области

В пятницу, 16 июня, возле границ Калининградской области заметили самолёт британских Королевских ВВС. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на сайты, отслеживающие передвижения авиации.

Речь идёт о Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217. Он вылетел с английской авиабазы Уоддингтон, приблизился к Калининградской области со стороны Балтики и около часа находился над побережьем.

Одновременно с ним у границ региона проводил разведку самолёт ВВС Швеции Gulfstream 4. Он вылетел с авиабазы Малмен и проводил полёт вдоль побережья.