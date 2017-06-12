Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области

В День России, 12 июня самолёты НАТО совершили очередной разведывательный полёт у границ Калининградской области. Об этом пишет "Интерфакс" , ссылаясь на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения авиации.

Сообщается, что стратегические самолёты ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и RC-135W с бортовым номером 62-4138 вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Разведчики совершили полёты у границ Калининградской области.

Авиация находилась в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем около трёх часов. Радиотехническая разведка велась вдоль российских морских и сухопутных границ.

Параллельно на юге Балтики наблюдал самолёт НАТО – разведчик дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Он осуществлял полёт к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского Гданьска.