+19 °C
днем
+12 °C
ночью
12 июня 2017 г. 17:55
41 274 пользователей
за 24 часа на сайте
57.03 +0.11
Курс ММВБ на 12 июня 2017, 17:00
63.86 +0.06
Курс ММВБ на 12 июня 2017, 17:00
15.22 0.0
Курс ЦБ на 13 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области

15:40
  818 0
Кадр видеозаписи NATO / Youtube
В День России, 12 июня самолёты НАТО совершили очередной разведывательный полёт у границ Калининградской области. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения авиации.
 
Сообщается, что стратегические самолёты ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и RC-135W с бортовым номером 62-4138 вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Разведчики совершили полёты у границ Калининградской области.
 
Авиация находилась в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем около трёх часов. Радиотехническая разведка велась вдоль российских морских и сухопутных границ.
 
Параллельно на юге Балтики наблюдал самолёт НАТО – разведчик дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Он осуществлял полёт к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского Гданьска.
 
Аналогичная разведывательная операция была совершена 7 июня 2017 года. Те же самые самолёты RC-135U, RC-135W и AWACS осуществили совместные полёты у российских границ на юге Балтики.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Фестиваль красок и фейерверк: как отмечают День России в Калининграде (полная программа, схема перекрытия движения)
09:16
  15293 1 Афиша
Фестиваль красок и фейерверк: как отмечают День России в Калининграде (полная программа, схема перекрытия движения)
Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)
Фото горячей новости
12:50
  2346 2  
В Янтарном поймали трёх водителей, парковавшихся на пляже (фото, видео)
Фото горячей новости
11:11
  5470 8
Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40
Фото горячей новости
10:10
  2815 2
На выставке искусства в Вильнюсе умер россиянин
Фото горячей новости
11 июня 201717:55
  4721 0

Лента новостей

Картинка
СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова
17:13
  510 0
Картинка
Президент Польши хочет увеличить численность военных США в стране
16:22
  338 0
Картинка
Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области
15:40
  818 0
Картинка
СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей
14:55
  1427 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  2163 0
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5286 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo