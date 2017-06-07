Самолёты ВВС США и НАТО провели разведку у границ Калининградской области

В среду, 7 июня, два самолёта ВВС США и самолёт НАТО осуществили совместные разведывательные полёты у российских границ на юге Балтики. Об этом сообщает "Интерфакс"

Издание ссылается на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Стратегические самолёты ВВС США RC-135W и RC-135U вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Разведчики подлетели к Калининградской области со стороны Польши и Балтики. В течение примерно трёх часов RC-135W курсировали в воздушном пространстве вдоль южной границы области, а RC-135U у её побережья, передаёт СМИ.

Сообщается, что временами самолёты приближались к российской территории на расстояние 50-60 км. Параллельно в воздушном пространстве Польши, к юго-западу от границ Калининградской области, за российской территорией наблюдал разведчик НАТО. Это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Издание сообщает, что также в среду вблизи Калининградской области был замечен шведский разведывательный самолёт Gulfstream 4. Он курсировал вдоль побережья Балтики по вытянутому эллипсу. Отмечается, что самолёт находился на высоте приблизительно 13 тысяч метров над морем.