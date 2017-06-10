Два бомбардировщика США совершили полёт у границ Калининградской области

В субботу, 10 июня, у границ Калининградской области заметили два американских военных самолёта. Как сообщает "Интерфакс" , об этом свидетельствуют данные сайтов, отслеживающих передвижения авиации.

Речь идёт о стратегических бомбардировщиках B-1B и B-52H, которые способны нести ядерное оружие. Они вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Также сообщается о присутствии у границ области американского самолета-разведчика RC-135W. Согласно данным сайтов, следящих за передвижениями военной авиации, на перехват вылетел российский Су-27.