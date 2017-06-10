Пентагон показал фото перехвата бомбардировщиков США российским самолётом над Балтикой

Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским самолётом над Балтикой. Фотографии появились на странице Министерства обороны США в Twitter.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) June 9, 2017

Российский Су-27 на фото сопровождает сразу четыре самолёта. Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52, самолёт-заправщик Boeing KC-135 и два сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. В ведомстве отметили, что перехват был безопасным.