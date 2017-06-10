Пентагон показал фото перехвата бомбардировщиков США российским самолётом над Балтикой
Фото: Министерство обороны США / Twitter
Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским самолётом над Балтикой. Фотографии появились на странице Министерства обороны США в Twitter.
Российский Су-27 на фото сопровождает сразу четыре самолёта. Это стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52, самолёт-заправщик Boeing KC-135 и два сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. В ведомстве отметили, что перехват был безопасным.
Во вторник, 6 июня, стало известно
о перехвате над Балтикой американского бомбардировщика. В марте британский самолёт четыре часа проводил разведку
возле границ Калининградской области.
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