Британский самолёт четыре часа проводил разведку возле границ Калининградской области

В четверг, 23 марта, возле границ Калининградской области был замечен самолёт британских Королевских ВВС. Об этом сообщает "Интерфакс"

Воздушное судно отследили специализированные западные сайты. Установлено, что RC-135W вылетел с авиабазы Уоддингтон. Несколько часов он находился в воздушном пространстве над международными водами Балтики. При этом разведчик приблизился к границам российского региона на расстояние 40 км.

Также накануне аналогичный полёт вблизи Калининградской области провёл самолёт ВВС Швеции, вылетевший с авиабазы Малмен. Помимо этого, к югу и юго-западу от территории области летал самолёт НАТО "АВАКС". Скорее всего, он вёл наблюдение за российской авиацией.