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Британский самолёт четыре часа проводил разведку возле границ Калининградской области

08:23
  474 0
  • Самолёт британских ВВС
Самолёт британских ВВС
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В четверг, 23 марта, возле границ Калининградской области был замечен самолёт британских Королевских ВВС. Об этом сообщает "Интерфакс".
 
Воздушное судно отследили специализированные западные сайты. Установлено, что RC-135W вылетел с авиабазы Уоддингтон. Несколько часов он находился в воздушном пространстве над международными водами Балтики. При этом разведчик приблизился к границам российского региона на расстояние 40 км.
 
Также накануне аналогичный полёт вблизи Калининградской области провёл самолёт ВВС Швеции, вылетевший с авиабазы Малмен. Помимо этого, к югу и юго-западу от территории области летал самолёт НАТО "АВАКС". Скорее всего, он вёл наблюдение за российской авиацией.
 
Напомним, самолёты Великобритании, Швеции, США и НАТО всё чаще можно заметить над Балтикой. Так, в середине марте полёты совершали воздушные судна Швеции и Североатлантического альянса.

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