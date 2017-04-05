МИД России: передислокация "Искандеров" в Калининградскую область продолжится

Россия продолжит передислокацию ракетных комплексов "Искандер" в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба МИД России в ответ на заявления НАТО об угрозе ракетных комплексов европейским странам.

"Что касается размещения мобильных ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, то хотели бы вновь привлечь внимание к тому, что российская сторона никогда не скрывала, что подобные военные мероприятия выполняются. Подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках плана боевой подготовки Вооруженных сил России, в том числе и в Калининградскую область. Это происходит на российской территории, не противоречит каким-либо международным соглашениям или договоренностям" — пояснили в МИД России.