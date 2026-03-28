Эксперт объяснил, почему пассивное курение опасно почти как активное

Пассивное курение может наносить организму вред, сопоставимый с активным, несмотря на меньшую дозу вдыхаемых веществ. Об этом сообщил ассистент кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Юрий Саакян.

Речь идёт о вдыхании смеси дыма от тлеющей сигареты и выдыхаемого курильщиком воздуха. При этом боковой поток, как отмечает специалист, нередко содержит более высокие концентрации токсинов. «В нём может быть в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем в дыме, который вдыхает сам курильщик», — поясняет Саакян.

По словам врача, опасность определяется не только количеством, но и характером воздействия. Даже находясь рядом с курильщиком, человек подвергается влиянию более чем 7 000 химических соединений, среди которых около 70 — доказанные канцерогены.

Кратковременное пребывание в накуренном помещении уже влияет на здоровье. Специалист отмечает, что через 25–30 минут повышается свёртываемость крови и ухудшается работа сосудов. В долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта увеличивается на 25–30%.

Кроме того, регулярное вдыхание табачного дыма связано с ростом вероятности онкологических заболеваний, включая рак лёгкого, носовых пазух и молочной железы. Наиболее уязвимыми остаются дети и беременные женщины. У малышей пассивное курение повышает риск синдрома внезапной детской смерти, а также развития бронхитов, пневмоний, отита и бронхиальной астмы. У беременных воздействие дыма может привести к преждевременным родам и рождению детей с низкой массой тела.

Эксперт подчёркивает: токсины табачного дыма легко проникают через плаценту и напрямую воздействуют на плод.