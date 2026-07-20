Состояние и перспективы Куршской косы обсуждают на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Корее

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Куршская коса вошла в перечень объектов, которые обсуждает Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 48-й сессии в Пусане (Южная Корея). Программа мероприятия и другие документы опубликованы на официальном сайте организации.

Сессия стартовала в воскресенье, 19 июля, и продлится десять дней. В повестке — десятки объектов со всего мира, как природные, так и рукотворные: в том числе Куршская коса, Большой Барьерный риф, Венеция, Помпеи, Лондонский Тауэр, архипелаг Сокотра, Беловежская пуща.

Что касается Куршской косы, то внимание к ней привлекли планы по строительству на российской стороне, на территории Калининградской области, прежде всего, в Рыбачьем. Сообщается, что исследования по оценке воздействия, которые ЮНЕСКО требует проводить перед реализацией крупных проектов вблизи объектов всемирного наследия, были у инвестора запрошены, но пока в комитет не поступили.

Кроме того, предметом разговора должны стать эрозия дюн и климатические изменения. Так, несмотря на то, что за последние восемь лет удалось стабилизировать около 76% дюнной системы, около 10 км по-прежнему уязвимы для штормов. А подъём уровня моря продолжаtт воздействовать на южную часть полуострова.

Обсудят на сессии и состояние Куршской косы на Литовской стороне. Общие для двух государств проблемные моменты — это сложности с трансграничным сотрудничеством и отсутствие единой политики по восстановлению дюн, сказано в приложении к программе. Комитет намерен выразить обеспокоенность перспективами объекта, а также запросить совместный отчёт двух государств.