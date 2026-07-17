Имитация заботы: биолог прокомментировал возможное переселение краснокнижных жуков из леса на Литовском валу

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Ссылка Фото: из архива В. Алексеева

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Ссылка Условий для обитания краснокнижных жуков в другой зелёной зоне в Калининграде, скорее всего, не будет. Да и само их переселение с Литовского вала очень сложно и вряд ли целесообразно. Возможность «релокации» гноримуса зелёного, которую предложили калининградские власти, прокомментировал «Клопс» биолог в пятницу, 17 июля. Вариант спасения редкого вида, которому угрожает строительство дублёра Литовского вала, озвучивала сити-менеджер Елена Дятлова. «В проектной документации есть отдельный раздел, там написано: если в ходе работ мы наткнёмся на этих жучков, мы должны сделать их релокацию», — сообщила она на брифинге в городской администрации. Однако у биологов на этот счёт другая точка зрения. Найти краснокнижных личинок случайно, во время строительных работ, просто невозможно, считает Виталий Алексеев, к. б. н., н. с. АО ИО РАН (г. Калининград), член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам при региональном минприроды. Случайно найти невозможно «Личинки Гноримуса могут быть найдены только при целенаправленном поиске при кропотливом осмотре каждого упавшего ствола, — подчеркнул Виталий Игоревич. — Они не образуют больших скоплений и невелики размером». В зависимости от возраста, насекомое на этой стадии может достигать от 4-5 мм в начале развития до 3-3,5 см перед окуклением. При этом и определение личинки непростая задача: оно требует наличия бинокуляра и специальных знаний. «Внешне личинки жуков близких видов очень похожи и могут быть распознаны только специалистом-энтомологом, — говорит учёный. — Сбор требует навыка, осторожности — покровы легко повредить, что приведёт к их гибели — времени и оборудования».

Отличить гноримуса от бронзовок непросто, но яркий признак — его «талия». Фото: Ника Самошко

Второй вопрос, даже если насекомых действительно удастся найти и собрать, то как обеспечить переселение? Как-то специально готовить им другую площадку смысла нет. Жуки способны перелетать и самостоятельно заселять новые места на дистанции до двух километров от места выплода. Если этот вид до сих пор не появился, например, в Суздальском лесу, то почти наверняка условий там для него просто нет. Жук, похожий на моржа Такая требовательность вида обусловлена его биологией. Взрослые жуки живут всего около месяца. Они встречаются с начала июня до конца июля, в солнечную погоду питаются на цветах. В это время гноримусы не очень разборчивы в выборе меню — подходит и таволга, и сныть, и шиповник. Там же происходит и спаривание. А вот личинки в течение двух лет питаются древесной трухой в полостях и дуплах старых, но живых широколиственных деревьев, преимущественно дуба. Гноримус зелёный населяет одни и те же деревья в течение многих лет, и вреда «хозяину» не приносит. Проблема в том, что экологическая ниша этих насекомых крайне узка — вид очень привередлив в выборе мест обитания и питания личинок. Им требуется не просто условный «старый дуб». Для сравнения: такой же статус редкости у атлантического подвида моржа. Важны и влажность субстрата, и экспозиция и расположение дерева в лесу, и размер и форма полости, — перечисляет биолог. — Кроме того, нужно наличие особых грибов, разрушающих древесину и создающих съедобный субстрат для личинки. И таких специфичных деревьев должно быть минимум несколько, а чем больше — тем лучше!»

«Гноримус зеленый — локальный стенотопный вид, полностью зависимый от сохранения местообитания — широколиственных, особенно старых дубовых лесов». (цитата из Красной книги РФ).

Подобное совпадение факторов в природе очевидно встречается нечасто. Именно это и обуславливает редкость жука. Но даже при условии, что участок с такими дубами и найдётся, для релокации и последующего развития личинок гноримуса и этого ещё мало. «Дело не в территории, — говорит Виталий Алексеев. — Недостаточно найти подходящее дерево и даже конкретную полость с трухой, с подходящей влажностью и микофлорой. Личинки в принципе не могут лазать или бегать. Это мясистые толстенькие «червячки» с маленькими рудиментарными конечностями. Ножки для передвижения они не используют. И выбрать себе место на стволе дерева самостоятельно они не могут! Будучи положены под правильный дуб, где-то в кроне имеющий подходящее дупло, личинки заведомо погибнут. Они должны быть помещены именно на место развития и никуда кроме. Жук-мама ищет нужную точку по запаху на основании инстинкта. Туда помещается яйцо, там и развивается личинка. Не уверен, что справиться с этой задачей для такого привередливого вида может человек».

До сих пор никто не пытался Удавалась ли кому-либо раньше такая релокация, неизвестно. Сведений об успешном переселении личинок гноримусов из одного биотопа в другой у биолога нет. «Полагаю, что данный вопрос учёными не исследовался, а подобные мероприятия не проводились, — говорит член комиссии по редким видам. Обычно практикуется сохранение мест обитаний. Именно это является наиболее адекватным и эффективным методом охраны для этого жука». Учёный особо подчеркнул, что редкий вид даже не требует наличия каких-то крупных лесных массивов. Он вполне уживается с человеком — достаточно сохранять старые парковые зоны и деревья-ветераны в них. «Полагаю, что при отсутствии опыта (а опыта нет) принудительное переселение личинок приведёт к их гибели, — подытожил биолог. — Моё отношение к релокации — негативное. Нецелесообразно. Правильная политика в отношении вида, внесённого в Красную книгу РФ и встречающегося в нашей стране только в Калининградской области — сохранение его мест обитания. Их мало, это того стоит».

Интересные факты о гноримусе Точное название редкого жука — Гноримус зелёный. «Пестряком» его тоже называют, но это имя он делит с жуками другой группы, так что «гноримус» точнее.

Вид внесён в Красную книгу Калининградской области и в федеральную Красную книгу России — как сокращающийся, вторая категория.

До недавнего времени гноримус числился за двумя российскими регионами. Но в 2026 году немецкие учёные установили: в Тульской области живёт другой, лишь похожий вид. Значит, в России гноримус зелёный обитает исключительно в Калининградской области — и вся ответственность за его сохранение лежит на нашем регионе.