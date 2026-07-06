«Жизнь висела на волоске»: калининградские кардиологи перекроили сердце 75-летнего пациента, перенёсшего 4 инфаркта

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В Калининградском кардиоцентре врачи спасли жизнь 75-летнего пациента, установив ему в сердце искусственный левый желудочек. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 6 июля.

Мужчина поступил в стационар с терминальной стадией сердечной недостаточности. Даже в состоянии полного покоя пенсионера мучила сильная одышка, лекарства не помогали, а спать он мог только сидя. За последние тридцать лет калининградец перенёс 4 инфаркта и столько же операций на «моторе».

Ещё год назад пациенту потребовалась бы донорское сердце. Но за последние месяцы калининградские кардиохирурги научились обходиться без столь радикальных методов. Устанавливаемый имплант помогает перекачивать кровь, беря на себя роль вспомогательного насоса. По словам медиков, подобная операция проводится на открытом сердце, сопряжена с высокими рисками и требует высочайшего уровня профессионализма врачей.

«Хирурги квалифицировали её как «идеальный шторм» — момент, когда все факторы риска сходятся в пиковой точке. Несмотря на это, укротить разрушительную «стихию» докторам благополучно удалось», — рассказал о спасении пенсионера, которое длилось пять часов, главный врач федерального Центра высоких медицинских технологий Виктор Цой.

Пациенту ещё предстоит длительная реабилитация, но угроза жизни уже миновала, медики дают положительный прогноз на его восстановление. За год калининградские кардиохирурги выполнили уже 14 подобных операций.