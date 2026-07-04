Калининградский «Локомотив» стал победителем этапа чемпионата России по пляжному волейболу

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Калининградский «Локомотив» одержал победу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, который впервые прошёл в Нижнем Новгороде. Турнир получился ярким и зрелищным, а организаторы и спортсмены единодушно заявили: городу стоит принимать такие соревнования регулярно. Об этом сообщается на сайте ВФВ в субботу, 4 июля.

Женская пара «Локомотива» — Мария Егорова и Мария Лазуренко — уверенно прошла турнирную сетку и в финале обыграла дуэт «Рио Академии» Дарью Шустову и Викторию Ямалетдинову. Матч завершился со счётом 2:0. Для калининградских спортсменок это уже пятая победа в сезоне.

«Здесь безумно красиво, надеюсь, что мы приедем и в следующем году. И поздравляю нашего тренера с днём рождения — думаю, мы сделали ему отличный подарок», — сказала после финала Маша Егорова.

Наставник «Локомотива» и женской сборной России Дмитрий Федотов отметил высокий уровень организации и успехи молодых спортсменок из Петербурга. «Хочется, чтобы этап стал традиционным. И поздравляю Калининградскую область с 80‑летием — сегодня у региона день рождения», — добавил он.

У мужчин победу одержал дуэт «Факела Ямал» — Илья Лешуков и Олег Стояновский. Они выиграли свой третий этап подряд, обыграв в финале Фёдора Сабаева и Дмитрия Веретюка из Обнинска. Бронза досталась московской паре Тарасу Мыськиву и Максиму Сиволапу, которые оказались сильнее Никиты Лямина и Алексея Гусева — для Лямина этот матч стал особенным, ведь он проходил в его родном Нижнем Новгороде.

Следующий крупный старт — финал Кубка России в Орле — начнётся уже 8 июля.

Итоги этапа

Женщины:

Мария Егорова / Мария Лазуренко («Локомотив», Калининградская область); Дарья Шустова / Виктория Ямалетдинова («Рио Академия», Санкт‑Петербург); Дарья Рудых / Полина Тышкевич («Динамо», Москва).

Мужчины: