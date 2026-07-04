Родила через 20 минут: в Гурьевске будущая мама застряла в пути в перинатальный центр, помочь остановились полицейские

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В Гурьевске женщина по пути в перинатальный центр оказалась в машине, которая внезапно заглохла на виадуке. На помощь семье остановились полицейские, вызвали скорую и сопроводили будущую маму до врачей. Об этой удивительно доброй истории «Клопс» рассказала бабушка появившейся на свет крохи Елена.

В пятницу, 3 июля, пара из Калининграда с двухлетней дочкой гостила у родственников в Гурьевске. Ранним утром у Анастасии начались схватки.

«Так как у них есть маленький ребёнок, они ждали бабушку, чтобы оставить малышку, — рассказывает мама Анастасии Елена. — Потом зять повёз мою дочку в перинатальный центр — у них был контракт, договорённость с врачом. С собой они везли всё необходимое, но по дороге пришлось развернуться — забыли документы».

Уже на подъезде к виадуку машина заглохла — выдала какую-то ошибку, заблокировав задние колёса. «Они остановились, начали звонить дедушкам. Растерялись, конечно, запаниковали», — рассказала мать Анастасии.

На помощь приехали двое дедушек, но завести автомобиль не удалось. В это время муж Анастасии вызвал скорую, так как у женщины усилились схватки и отошли воды.

«Как раз мимо проезжал экипаж полиции — они остановились, уточнили, что случилось, и предложили помочь. Полицейские продублировали вызов в скорую помощь, посадили Анастасию в служебную машину и повезли в сторону Калининграда. По дороге встретили вызванную бригаду. Настю пересадили, и быстро домчали до перинатального центра. Уже через 20 минут дочь родила девочку!» — радостно сообщает Елена.

Она добавляет, что пока зять сопровождал жену, её муж остался на дороге и возился с машиной. К нему подъехали неравнодушные водители, которые вызвались помочь. Мужчины привезли диагностическое оборудование, пробовали сами отремонтировать, но в итоге помогли вызвать эвакуатор и погрузить автомобиль.

«Мы вчера были вообще в шоке, — говорит Елена. — Столько помощи сразу от всех — и полиция, и медики быстро среагировали, и водители на дороге не проехали мимо! Спасибо огромное всем, кто так сердечно отнёсся к нашим трудностям», — вспоминает собеседница.

По словам семьи, всё произошло примерно с 8:30 до 10:30 утра. Уже спустя два часа супруг Анастасии успел выложить видео из роддома. Девочку весом 3 680 грамм и ростом 53 сантиметра назвали Таисией.