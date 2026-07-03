Очереди у колонок, но не остановка жизни: как Калининградская область переживает топливный ажиотаж

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В Калининградской области на фоне очередей на АЗС переводят на особый контроль обеспечение топливом ряд отраслей. Как обстоят дела в сфере здравоохранения, общественного транспорта, сельского хозяйства, коммунальных служб и поставок продуктов, обсудили на круглом столе партии «Единая Россия» в четверг, 2 июля.

«Топливо в регионе есть в объёме, достаточном для того, чтобы закрывать наши среднемесячные потребности», — заявил первый заместитель губернатора Валерий Шерин.

По его словам, власти региона видят план отгрузок и могут прогнозировать объёмы поставок, расход и остатки. Отдельно контролируется логистика от нефтебаз до АЗС.

Почему ограничения всё же нужны

Проблема возникла не только из-за поставок, но и из-за резкого роста спроса. Если раньше многие водители ездили с четвертью бака и заправлялись по мере необходимости, то теперь стараются заливать до полного.

«Если бы мы не вводили ограничения, а позволяли всем заправлять полный бак, как это происходило ещё в начале июня, мы увидели, что у нас в два с половиной раза вырос среднесуточный отпуск топлива с отдельно взятых АЗС», — отметил Шерин.

По словам чиновника, топливо, которого раньше хватало примерно на две недели, при таком спросе можно выбрать за пять-семь дней. Регион рисковал не дождаться очередного танкера или парома.

Скорая заправляется без ограничений

У службы действует контракт с «Балтнефтью», сообщил руководитель Городской станции скорой медицинской помощи Дмитрий Питяков.

По его словам, скорые в Калининграде и области обслуживаются на заправках сети без ограничений. Объёмы не такие большие, как в сельском хозяйстве: в сутки требуется до 1,5 тонн бензина и до 2,5 тонн дизельного топлива, в месяц — около 40 тонн бензина и до 70 тонн дизеля.

«В настоящее время весь транспорт как в Калининграде, так и в области обслуживается на заправках [«Балтнефти»] без ограничений», — отметил представитель службы.

Сейчас принято решение ежемесячно актуализировать договоры. Главный вопрос — стоимость и механизм реализации.

В медицинских организациях региона проблем с исполнением топливных контрактов также не фиксируют. Министерство здравоохранения уже две недели ежедневно отслеживает ситуацию.

Общественный транспорт защищают от сбоев

Перевозчики столкнулись не столько с отсутствием топлива, сколько с изменением привычной схемы заправки. У большинства компаний есть собственные топливные ёмкости или АЗС, но сейчас автобусы часто вынуждены ехать на обычные станции. Это влияет на графики, режим труда водителей и выпуск машин на линию, рассказал глава регионального союза перевозчиков Владимир Гренц.

По его словам, отдельные рейсы могут выпадать из расписания: водитель не может после смены ещё несколько часов ждать заправки. Однако речь не идёт о массовой остановке маршрутов.

«Если решить проблему с доставкой топлива в автопарки, бензовозами завозить нам на наши заправки, всё сработает», — отметил представитель отрасли.

Транспорт планируют заправлять на отдельных точках или по отдельным договорам, чтобы автобусы не конкурировали с обычными водителями в очередях.

Для спецслужб и коммунальной техники выделяют зелёный коридор

В категорию спецтранспорта входят правоохранительные органы, аварийные бригады, мусоровозы и другие коммунальные службы, доставка продуктов. Все они также обслуживаются в сети «Балтнефть» по государственным и муниципальным контрактам, а также по договорам с юридическими лицами.

Планируется, что другие заправки также будут работать по особому графику для спецтехники. Это нужно, чтобы не допустить сбоев в вывозе мусора, работе аварийных служб и так далее.

Аграриям нужно около 5 тысяч тонн топлива в месяц

Сельское хозяйство — одна из самых чувствительных сфер. Впереди уборочная, и аграриям нужно стабильное снабжение дизелем. Средняя потребность предприятий в июле, августе и сентябре составляет около 5 тысяч тонн топлива в месяц. На данный момент предприятия всем обеспечены.

«На сегодняшний день договоры с сельскохозяйственными предприятиями, с поставщиками топлива заключены с поставкой на июль», — сказал глава регионального минсельхоза Артём Иванов.

Он уточнил, что фактическая обеспеченность будет зависеть от выполнения сроков по договорам и наличия топлива у поставщиков. Среди рабочих вариантов — определить АЗС в районах, где аграрии смогут заправляться в отдельное время по спискам, подготовленным через минсельхоз.

Продуктовые сети тоже попадают в зону контроля

Участники круглого стола говорили о том, что перебои в снабжении продуктовых сетей могут быстро вызвать новый переполох — уже в магазинах.

«Если из распределительного центра своевременно не будет проводиться питание в розничную сеть, значит, мы рискуем столкнуться ещё с одним ажиотажем», — предупредил председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

Есть предложение составить перечень транспортных компаний, которые обслуживают ретейл. Эти перевозчики также смогут заправляться через отдельные договоры с АЗС.

«Ценовой контроль сейчас находится в зоне внимания. Вместе с тем вопрос транспортного обслуживания и продуктового ретейла — это тоже важнейшая история», — отметил Валерий Шерин.

Депутат Госдумы от региона Марина Оргеева предложила следить за 26 наименованиями социально значимых продуктов, по которым у правительства региона есть соглашения с торговыми сетями. Важно, чтобы перебои на АЗС не повлияли на синие ценники.

У топливных компаний есть запасы, новые партии в пути

Из-за ажиотажа сети не всегда успевают развозить топливо по АЗС. Основная сложность — нехватка бензовозов для быстрой доставки от нефтебаз до заправок. Часть компаний уже перебрасывает дополнительные машины в Калининград.

Поставки топлива в регион продолжаются на регулярной основе, также президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительного объёма топлива в регион.