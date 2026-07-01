Болельщики «Локомотива» выбирают капитана команды на новый сезон

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Фан-группа калининградского волейбольного «Локомотива» предложила болельщикам выбрать капитана команды на сезон 2026/27. Голосование запустили болельщики.

«Отпуска окончены, команда в сборе! А Волик в раздумьях. Кто поведёт нас в плавание по сезону 2026/27? Кто станет нашим капитаном?» — размышляют в «Локо».

К вечеру среды, 1 июля, в голосовании приняли участие 264 человека. Лидирует Вера Костючик — у неё 33,71% и 89 лайков.

На втором месте Ольга Костюкевич — 20,45% и 54 голоса. Третьей идёт Ирина Капустина — кстати, она не сыграла ни одной встречи за команду: за неё высказались 33 человека, это 12,5%.

Дальше мнения распределились так:

Ольга Хлебникова — 11,36%, 30 голосов;

Дарья Киселёва — 7,58%, 20 голосов;

Анна Погорельченко — 6,06%, 16 голосов;

Киси Насименто — 3,41%, 9 голосов;

Анастасия Капралова — 1,89%, 5 голосов;

Марина Аслямова — 1,89%, 5 голосов;

Анастасия Пирайнен — 1,14%, 3 голоса.

Сезон-2026/27 станет для «Локомотива» новым этапом после провала. В минувшем чемпионате и розыгрыше Кубка калининградская команда не смогла завоевать трофеи, хотя годом ранее был абсолютный триумф.