Болельщики «Локомотива» выбирают капитана команды на новый сезон

Фан-группа калининградского волейбольного «Локомотива» предложила болельщикам выбрать капитана команды на сезон 2026/27. Голосование запустили болельщики.
«Отпуска окончены, команда в сборе! А Волик в раздумьях. Кто поведёт нас в плавание по сезону 2026/27? Кто станет нашим капитаном?» — размышляют в «Локо».
К вечеру среды, 1 июля, в голосовании приняли участие 264 человека. Лидирует Вера Костючик — у неё 33,71% и 89 лайков.
На втором месте Ольга Костюкевич — 20,45% и 54 голоса. Третьей идёт Ирина Капустина — кстати, она не сыграла ни одной встречи за команду: за неё высказались 33 человека, это 12,5%.
Дальше мнения распределились так:
- Ольга Хлебникова — 11,36%, 30 голосов;
- Дарья Киселёва — 7,58%, 20 голосов;
- Анна Погорельченко — 6,06%, 16 голосов;
- Киси Насименто — 3,41%, 9 голосов;
- Анастасия Капралова — 1,89%, 5 голосов;
- Марина Аслямова — 1,89%, 5 голосов;
- Анастасия Пирайнен — 1,14%, 3 голоса.
Сезон-2026/27 станет для «Локомотива» новым этапом после провала. В минувшем чемпионате и розыгрыше Кубка калининградская команда не смогла завоевать трофеи, хотя годом ранее был абсолютный триумф.