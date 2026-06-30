В Краснознаменском районе обнаружили полянку с краснокнижным грибом (фото)

Целую полянку с краснокнижным видом грибов — полипорусом зонтичным — обнаружили в лесу Краснознаменского района. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» во вторник, 30 июня.
Диковинку нашли в минувшее воскресенье. Polyporus umbellatus называют ещё и грибом-бараном — за то, что шляпки кудрявятся на одном месте сразу пучком, как баранья шерсть. Вообще в народе такое прозвище получил не один, а целых три вида: это и спарассис курчавый (лат. Sparassis crispa), и грифола курчавая (лат. Grifola frondosa). Все они встречаются в Калининградской области, хотя и достаточно редко.
Полипорус — самый ранний из собратьев по «отаре», его плодовые тела обарзуются с июня по октябрь. Спарассис появляется в июле, а грифола — ближе к августу. Но в этом году и первые «барашки» немного задержались.
Так или иначе, хотя все грибы-бараны съедобны и даже кое-где считаются деликатесом, в России их не пробуют.
«Для грибника найти его в начале сезона — это как выиграть в лотерею. Красавчик невероятный! — говорит Смирнов. — Но увы, из Красной книги, поэтому только пару кадров на память и лёгкий поклон в сторону природы. Срез категорически запрещён законом. Штрафы серьёзные, да и совесть не позволит — таких экземпляров с каждым годом всё меньше».
А собирать совершенно легально сейчас можно лисички, грабовики и белые. Правда, часто попадаются червивые, но в пищу они годятся, если правильно собирать и хранить.