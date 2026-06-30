В Краснознаменском районе обнаружили полянку с краснокнижным грибом (фото)

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Целую полянку с краснокнижным видом грибов — полипорусом зонтичным — обнаружили в лесу Краснознаменского района. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» во вторник, 30 июня.

Диковинку нашли в минувшее воскресенье. Polyporus umbellatus называют ещё и грибом-бараном — за то, что шляпки кудрявятся на одном месте сразу пучком, как баранья шерсть. Вообще в народе такое прозвище получил не один, а целых три вида: это и спарассис курчавый (лат. Sparassis crispa), и грифола курчавая (лат. Grifola frondosa). Все они встречаются в Калининградской области, хотя и достаточно редко.

Полипорус — самый ранний из собратьев по «отаре», его плодовые тела обарзуются с июня по октябрь. Спарассис появляется в июле, а грифола — ближе к августу. Но в этом году и первые «барашки» немного задержались.