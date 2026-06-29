Можно ли есть червивые грибы, рассказал калининградский эксперт (фото)

В Калининградской области продолжают в изобилии собирать белые, но среди них больше половины червивых. Можно ли есть такие дары леса, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в понедельник, 29 июня.
Активисты в минувшие выходные побывали в Гвардейском, Черняховском и Краснознаменском районах и убедились — сезон самого благородного гриба можно официально считать открытым.
«Куда ни глянь — они там! — поделился Николай. — Белых реально много, встречаются полянами. Крепыши, красавцы.
Но немало и трухлявых переростков — когда только успели нарасти».
Довольно многие из найденных экземпляров оказались заражены личинками мушек. «Мы были на месте уже в пять утра, но червячков, судя по всему, тоже будильник не подвел — их раза в три больше, чем нас», — пошутил грибник. Впрочем, знающие люди проблемой это не считают.
По словам Николая, Михаил Вишневский, один из самых известных в России микологов, пишет, что в летний период заселены личинками абсолютно все грибы, даже те, которые выглядят идеально. Просто на ранней стадии это не заметно.
Грибные мушки и комарики откладывают яички в плодовые тела практически всех видов, и съедобных, и ядовитых. Причём происходит это на самых ранних стадиях: личинки начинают развиваться сразу, как только шляпка показывается из-под земли.
Но это не проблема, даже напротив: червивость, по мнению специалиста, — признак благополучия экологии. Для здоровья же людей червячки совершенно безопасны. Они не являются паразитами человека — живут только в грибах и умирают при термической обработке.
Поэтому выбрасывать гриб из-за пары-тройки обнаруженных ходов нет необходимости, достаточно обрезать повреждённые участки. Остальное можно смело готовить. В крайнем случае такие экземпляры можно сушить, после этого червячки выпадут сами собой.
А вот что может действительно испортить собранные грибы, так это неправильное хранение. Нельзя носить их в пластиковых пакетах и закрытых вёдрах и держать в тепле, напоминают калининградские грибники. Собирать лучше в корзины или сетки: они проветриваются, а хранить сразу после сбора — в холодильнике или другом прохладном месте.
«Личинкам достаточно трёх-четырёх часов тепла и влажности, чтобы проснуться и начать активно расти. И тогда они на ваших глазах превращают гриб в труху», — подытожил Николай.
О начале волны белых грибов калининградцы рассказали в конце прошлой недели.