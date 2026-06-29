Можно ли есть червивые грибы, рассказал калининградский эксперт (фото)

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В Калининградской области продолжают в изобилии собирать белые, но среди них больше половины червивых. Можно ли есть такие дары леса, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в понедельник, 29 июня.

Активисты в минувшие выходные побывали в Гвардейском, Черняховском и Краснознаменском районах и убедились — сезон самого благородного гриба можно официально считать открытым.

«Куда ни глянь — они там! — поделился Николай. — Белых реально много, встречаются полянами. Крепыши, красавцы.

Но немало и трухлявых переростков — когда только успели нарасти».

Довольно многие из найденных экземпляров оказались заражены личинками мушек. «Мы были на месте уже в пять утра, но червячков, судя по всему, тоже будильник не подвел — их раза в три больше, чем нас», — пошутил грибник. Впрочем, знающие люди проблемой это не считают.

По словам Николая, Михаил Вишневский, один из самых известных в России микологов, пишет, что в летний период заселены личинками абсолютно все грибы, даже те, которые выглядят идеально. Просто на ранней стадии это не заметно.

Грибные мушки и комарики откладывают яички в плодовые тела практически всех видов, и съедобных, и ядовитых. Причём происходит это на самых ранних стадиях: личинки начинают развиваться сразу, как только шляпка показывается из-под земли.