В Калининграде ищут 39-летнего мужчину в тёмной футболке и синих джинсах

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В Калининграде ищут 39-летнего Анатолия Кузина, который пропал около двух недель назад. Об этом сообщили в ПСО «Запад».

В последний раз мужчину видели в воскресенье, 31 мая, в Московском районе, с тех пор его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 160 см, она среднего телосложения, с тёмными волосами. В последний раз был одет в синие джинсы и тёмную футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444; 02; 102 или 112.