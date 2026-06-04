Ловят не только за парковку: где работают передвижные камеры в Калининградской области (список мест)

Калининградская Госавтоинспекция рассекретила маршруты движения мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В отличие от стационарных камер, такие устройства устанавливают в машинах, которые могут перемещаться по заранее утверждённым маршрутам, пояснили «Клопс» в ГАИ.
Автомобиль ездит по городским улицам или федеральным трассам, фиксируя нарушения как в попутном, так и во встречном направлении. Водителей не останавливают, но присылают «письма счастья».
В курортных городах основной акцент сделан на контроль соблюдения требований знака 3.27 «Остановка запрещена». На окружной Калининграда камеры также выявляют превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Где фиксируют неправильную парковку
Зеленоградск
- Вокзальная;
- Ленина;
- Крымская;
- Гагарина;
- Пушкина;
- Льва Толстого;
- Тургенева;
- Ткаченко;
- Герцена;
- Саратовская;
- Октябрьская;
- Московская;
- Володарского;
- 2-й Октябрьский переулок;
- Курортный переулок;
- Пугачёва;
- Пограничная.
Здесь комплексы контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена». Работают ежедневно с 9:00 до 17:00.
Малиновка
- Морская;
- Прибрежная;
- Престижная;
- Полевая;
- Лазаревская;
- Заречная;
- Речная;
- Песочная;
- Приморский переулок;
- 2-й Прибрежный переулок.
Пионерский
- Вокзальная;
- Рензаева;
- Комсомольская;
- Портовая;
- Советская;
- Армейская;
- Советский переулок;
- Комсомольский переулок.
Комплексы работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена».
Светлогорск
- Балтийская;
- Баха;
- Штрауса;
- Ленина;
- Некрасова;
- Московская;
- Приморская;
- Пушкина;
- Садовая;
- Динамо;
- Октябрьская;
- Гагарина;
- Маяковского.
На каких трассах ловят за скорость и встречку
Приморское кольцо
Контроль ведётся на подъезде к аэропорту Храброво.
Северный обход Калининграда
На участке с 7-го по 12-й километр
Южный обход Калининграда
Первые 10 километров.
В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения.