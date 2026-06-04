11:19

Ловят не только за парковку: где работают передвижные камеры в Калининградской области (список мест)

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Ловят не только за парковку: где работают передвижные камеры в Калининградской области (список мест) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининградская Госавтоинспекция рассекретила маршруты движения мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В отличие от стационарных камер, такие устройства устанавливают в машинах, которые могут перемещаться по заранее утверждённым маршрутам, пояснили «Клопс» в ГАИ.

Автомобиль ездит по городским улицам или федеральным трассам, фиксируя нарушения как в попутном, так и во встречном направлении. Водителей не останавливают, но присылают «письма счастья».  

В курортных городах основной акцент сделан на контроль соблюдения требований знака 3.27 «Остановка запрещена». На окружной Калининграда камеры также выявляют превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Где фиксируют неправильную парковку

Зеленоградск

  1. Вокзальная;
  2. Ленина;
  3. Крымская;
  4. Гагарина;
  5. Пушкина;
  6. Льва Толстого;
  7. Тургенева;
  8. Ткаченко;
  9. Герцена;
  10. Саратовская;
  11. Октябрьская;
  12. Московская;
  13. Володарского;
  14. 2-й Октябрьский переулок;
  15. Курортный переулок;
  16. Пугачёва;
  17. Пограничная.

Здесь комплексы контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена». Работают ежедневно с 9:00 до 17:00.

Малиновка

  1. Морская;
  2. Прибрежная;
  3. Престижная;
  4. Полевая;
  5. Лазаревская;
  6. Заречная;
  7. Речная;
  8. Песочная;
  9. Приморский переулок;
  10. 2-й Прибрежный переулок.

Пионерский

  1. Вокзальная;
  2. Рензаева;
  3. Комсомольская;
  4. Портовая;
  5. Советская;
  6. Армейская;
  7. Советский переулок;
  8. Комсомольский переулок.

Комплексы работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена».

Светлогорск

  1. Балтийская;
  2. Баха;
  3. Штрауса;
  4. Ленина;
  5. Некрасова;
  6. Московская;
  7. Приморская;
  8. Пушкина;
  9. Садовая;
  10. Динамо;
  11. Октябрьская;
  12. Гагарина;
  13. Маяковского.

На каких трассах ловят за скорость и встречку

Приморское кольцо

Контроль ведётся на подъезде к аэропорту Храброво.

Северный обход Калининграда

На участке с 7-го по 12-й километр

Южный обход Калининграда

Первые 10 километров.

В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения.  

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