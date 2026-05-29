16:02

Калининградцев и жителей области пригласили пройти «базовый чекап» в обновлённой поликлинике на Расковой

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Калининградцев и жителей области пригласили пройти «базовый чекап» в обновлённой поликлинике на Расковой - Новости Калининграда | Фото: канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных / Макс
Фото: канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных / Макс

Жителей Калининградской области пригласили проверить здоровье в поликлинике на улице Марины Расковой, 10. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале.

В программу «базового чекапа» входят измерение внутриглазного давления, анализ крови, ЭКГ, флюорография и онкоскрининги с учётом возраста и пола. Можно также получить консультацию терапевта и гинеколога. По итогам пациенту определят группу здоровья, а при необходимости направят на углублённую диагностику или к профильным специалистам.

Осмотры проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Как отмечают власти, они помогают раньше выявлять сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и другие риски для здоровья.  

В сообщении говорится, что проверить здоровье можно и в других поликлиниках Калининграда — независимо от места прикрепления. По будням пациентов принимают с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 14:00. В медучреждениях области, включая ФАПы, график зависит от расписания конкретного учреждения.

Обновлённая поликлиника на улице Марины Расковой открылась в начале февраля. Губернатор Алексей Беспрозванных отмечал, что после реконструкции здание расширилось, а для приёма пациентов стало заметно больше места.

Тема:
Сохранение исторического здания на Расковой, 10, в Калининграде
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