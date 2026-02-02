В Калининграде после реконструкции открылась поликлиника на улице Марины Расковой (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде после основательной реконструкции начала работу поликлиника на улице Марины Расковой. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе MAX в понедельник, 2 февраля.

«Было много проблем на всём пути, которые в итоге решили. Справились и с реконструкцией почти 100-летнего здания, и с поставкой медицинского оборудования. И что важно — штат укомплектован. Это дружный и отзывчивый коллектив во главе с главврачом Виталием Матюшко», — заявил глава региона.

К поликлинике прикрепили более 30 тысяч жителей, ежедневно врачи готовы принимать около 300 пациентов. Всех, кто ранее был записан на приём в медучреждение на улице Огарёва, предупредят и пригласят уже в новое здание.

«Если раньше нужно было колесить по городу, чтобы сдать часть анализов или пройти обследование, то теперь всё в одном месте. Комфортно и удобно. Нашим медикам — успехов, а пациентам — крепкого здоровья! Обязательно приеду в поликлинику пообщаться и посмотреть, как всё устроено», — пообещал губернатор.

Здание на улице Марины Расковой построили до 1933 года. Предположительно, его застройщиком был фабрикант Карл Цайх. Дом по меркам своего времени считался современным: с просторными балконами, панорамными окнами, центральным отоплением и телефонами, а на каждом этаже располагались всего две квартиры площадью около 200 м2. Помимо самого Цайха здесь жил Карл Поссекель — представитель семьи, владевшей одноимённой виллой в Светлогорске, а также Альберт Фройдигманн, руководивший местным филиалом крупной строительной компании «Виндшильд и Лангелотт», которая занималась возведением мостов в Роминтенской пуще.