«Просторный холл, кабинеты светлые»: Беспрозванных — об обновлённой поликлинике на улице Марины Расковой

  1. Калининград
После реконструкции здание поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде увеличилось почти в два раза. Впечатлениями от визита в медучреждение губернатор области Алексей Беспрозванных поделился в своём телеграм-канале во вторник, 17 февраля.

По словам главы региона, здание расширили, поэтому пространства для приёма пациентов стало заметно больше. «Просторный холл, удобная зона ожидания, кабинеты светлые и комфортные. И пациентам, и медикам теперь намного удобнее», — считает Беспрозванных.

Губернатор пообщался с врачами и посетителями. Беспрозванных отметил, что сейчас приём ведётся по записи и без долгого ожидания в очередях. Для профилактических осмотров в поликлинике оборудовали отдельный кабинет.

«Посмотрел, как проходит приём, сам измерил давление. Друзья, напомню, даже если ничего не беспокоит, проходите диспансеризацию регулярно», — добавил глава региона.

Следующим этапом, как отмечают власти, станет обновление поликлиники на улице Огарёва. Средства на проект уже выделены, там планируют создать современный и удобный медцентр для детей.

Здание на улице Марины Расковой построили до 1933 года. Предположительно, его застройщиком был фабрикант Карл Цайх. Дом по меркам своего времени считался современным: с просторными балконами, панорамными окнами, центральным отоплением и телефонами, а на каждом этаже располагались всего две квартиры площадью около 200 м2. Помимо самого Цайха здесь жил Карл Поссекель — представитель семьи, владевшей одноимённой виллой в Светлогорске, а также Альберт Фройдигманн, руководивший местным филиалом крупной строительной компании «Виндшильд и Лангелотт», которая занималась возведением мостов в Роминтенской пуще.

Обновлённая поликлиника на улице Марины Расковой открылась в начале февраля. Медучреждение на Огарёва, о которой говорил губернатор, планируют оснастить современным оборудованием. На подготовку проектно-сметной документации в бюджете 2026 года предусмотрено около 50 млн рублей.

Тема:
Сохранение исторического здания на Расковой, 10, в Калининграде
Здравоохранение и медицина