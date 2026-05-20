Калининградцам начали приходить СМС о временном ограничении мобильного интернета

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцам начали приходить СМС о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета. Об этом читатели рассказали «Клопс» в среду, 20 мая.

В сообщениях говорится, что ограничения могут вводить «в целях обеспечения мер безопасности». Пользователям обещают сохранить доступ «к привычным цифровым сервисам», в том числе к «Госуслугам», а также предлагают перейти по ссылке и посмотреть список доступных ресурсов. Уточняется, что обычные звонки и СМС продолжат работать без изменений.