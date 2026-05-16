Синоптики прогнозируют умеренное потепление в Калининградской области на следующей неделе

В Калининградской области на следующей неделе установится умеренно тёплая погода. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Согласно мультимодельному прогнозу, в первые дни недели дневная температура будет держаться в пределах +16…+18°С. С середины недели ожидается небольшое потепление: максимальные значения могут достичь +19…+22°С. На побережье из‑за преобладания северных и западных ветров сохранится более прохладная погода — около +14…+18°С. В континентальной части области воздух может прогреваться до +20…+23°С.

Синоптики отмечают слабый барический градиент и умеренную воздушную массу, поэтому значительных погодных колебаний не прогнозируется. Локальные дожди вероятны, особенно в начале недели, однако ожидается заметно меньше осадков, чем обычно. Тенденция к дальнейшему потеплению к следующим выходным прослеживается, но пока остаётся слишком ранним сценарием.