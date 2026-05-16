Всего +12°С и дожди: какой будет погода 16 мая в Калининградской области

Жителей Калининградской области в субботу, 16 мая, ждёт прохладная и в основном облачная погода. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В первой половине дня небольшой дождь и морось сохранятся в Калининграде и на западе региона — в Багратионовском, Гурьевском и Гвардейском районах. Осадки здесь прекратятся в ближайшие час‑два. Днём умеренные дожди сместятся в восточную часть области: в Черняховский, Краснознаменский, Озёрский, Нестеровский, Гусевский районы, а также на восток Неманского и Гвардейского.

Температура днём составит всего +12…+14°С, у побережья — +9…+12°С. Ближе к вечеру дожди на востоке закончатся, однако на побережье возможны дымка и туман.