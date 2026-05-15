В Калининграде 1 500 человек больше суток сидят без света, воды и лифта (обновлено)

В доме №30 на ул. Согласия в Калининграде больше суток 1 500 жильцов остаются без света, горячей воды, в девятиэтажке также не работают лифты. Об этом «Клопс» рассказали калининградцы, оставшиеся перед выходными без главных благ цивилизации.

14 мая примерно в 20:30 в доме загорелось вводно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, но после этого вся многоэтажка осталась без света.

«Вчера приезжал представитель УК «Эгида-Строй-Инвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы, но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращения в приёмную губернатора, прокуратуру, правительство области, Янтарьэнергосбыт результата не дали. Мы беспокоимся, что за выходные поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, позвонить — телефоны, разряжены», — поделилась проблемой жительница дома Ирина.

Калининградцы обеспокоены, что их проблема остаётся без внимания городской Единой дежурно-диспетчерской службы, энергетиков и коммунальщиков. По словам калининградцев, в течение дня, на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали.

«Днём приезжали электрики от управляющей, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так «Эгида-Строй-Инвест» не давала на это разрешение, а затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом», — рассказала жительница другого подъезда Екатерина.