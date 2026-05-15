В Калининградском зоопарке решили собрать полярных волков в стаю

В Калининградском зоопарке полярные волки Веста и Велес перешли ко второму этапу знакомства. В учреждении показали, как самец посетил вольер самки.

«От обилия новых впечатлений и запахов, парень, конечно, слегка ошалел, но своё дело сделал тщательно: везде повалялся, почесался, всё обследовал и везде залез. Так наработался, что, кажется, даже не понял: барышня-то вот она — буквально за стенкой. Теперь ждём третий этап — знакомство на одной территории. Пусть всё сложится у них — такие красавцы», — поделились наблюдениями в зоопарке.