Жители Светлогорска остались без горячей воды и асфальта

В Светлогорске жители ул. Коммунальной останутся без горячей воды до 17 мая. Власти муниципалитета обещают, что плановый ремонт на районной теплостанции «Светлогорская» и теплосетях завершится в субботу к 14:00.

После этого специалисты начнут заполнение и прогрев системы, так что горячая вода поступит жителям в воскресенье.

«Восстановление дорожного полотна на Коммунальной будет вестись в субботу и воскресенье, движение автотранспорта возобновится с понедельника, 18 мая. Приносим извинения за задержку в окончании работ», — добавили в пресс-службе светлогорской администрации.