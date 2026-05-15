«Трагедия всех нас потрясла до глубины души»: коллеги мамы мальчика, погибшего в ДТП на Берлинском мосту, объявили сбор на похороны

Авария на Берлинском мосту, унёсшая жизнь 7-летнего мальчика, болью отозвалась в сердцах многих калининградцев. Коллеги мамы погибшего дошкольника, объявили сбор средств, чтобы хоть как-то помочь семье.
«Женя (имя изменено) — ответственный, внимательный и сильный сотрудник в нашей команде. Мы все сплотились и помогаем ей справиться с этим горем. Забрали организационные вопросы на себя, посильно поддерживаем моральное и физическое состояние. Супруг — Саша (имя изменено) также сложно переносит потерю. Старается заботиться о старшем сыне, который тоже был в машине в момент аварии», — рассказала «Клопс» Виктория Боева, работающая с калининградкой, потерявшей сына.
Виктория считает, что все коллективом сейчас стараются окружить коллегу добром и заботой, чтобы хоть немного поддержать её.
«Впереди ещё расходы на здоровье, похороны, памятник и помощь профильных специалистов. У второго ребёнка некритичные повреждения, шок, кратковременная потеря памяти из-за стресса. Он уже дома. Сегодня общались с садом, куда ходил мальчик, со старшей по дому, где семья живёт, там тоже люди стараются посильно поддержать», — сопереживает калининградка.
Авария произошла 14 мая в районе Берлинского моста. 20-летний водитель Mercedes врезался в Chery, который остановился в среднем ряду из-за поломки. Семилетний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье, позже умер в больнице. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.