Сохраняйте спокойствие и не мешайте пожарным: «Автотор-Арена» станет полем тренировки для МЧС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 15 мая, с 21:00 до 23:00 на «Автотор-Арене» в микрорайоне А. Космодемьянского пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не препятствовать работе пожарных», — предупредили в ведомстве.

Ровно через десять дней спорткомплекс будет принимать Российско-Китайские игры. Здесь пройдёт большая часть состязаний: бокс, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, скалолазание, ушу, художественная гимнастика.