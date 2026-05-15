Островок вместо парковки: как меняется перекрёсток Коммунистической и Летней (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на пересечении улиц Коммунистической и Летней завершается реконструкция. Что изменилось для водителей, и чего следует ожидать пешеходам и пользователям средств индивидуальной мобильности, читайте в материале «Клопс».

С перекрёстка убрали памятный знак, который стоял там ещё с советских времён и указывал направление к больнице.

Для автомобилистов меняют схему движения. Придорожную парковку убрали: на месте, где раньше ставили машины, появится большой островок. Из-за этого перекрёсток увеличится в размерах.

Раньше потоки машин с Летней и Коммунистической сливались в одной точке, теперь, чтобы выехать с Летней, водителям нужно будет повернуть налево, а затем перестроиться на Коммунистическую, повернув направо.

Кто получит приоритет на пересечении, пока неясно: на участке продолжается дорожный ремонт, окончательная схема с разметкой и знаками ещё не нанесена.

Концептуально решение выглядит верным. Перекрёсток сложной формы получил больше содержания: изгиб улицы сделали так, чтобы потоки пересекались под углом, максимально близким к прямому. Для водителей это важное изменение — появилась прямая видимость, а сам перекрёсток стал проще для восприятия.

Кроме того, со стороны Летней теперь не получится «вылететь» на пересечение так, как раньше. Новая геометрия заставит снижать скорость и выполнять манёвр.

При этом о комфортной городской среде на этом участке говорить ещё рано. Не хватает выступа тротуара. Освободившееся пространство можно было бы перераспределить: расширить пешеходную зону и предусмотреть велодорожку.

Также стоит пересмотреть места пешеходных переходов — их нужно привязать к реальным маршрутам людей, а не делать зебры по остаточному принципу, как было до реконструкции.