Стешу пришлось оперировать: в Калининграде грумер постриг пуделя до кровавых ран, хозяйка выиграла суд

Калининградка выиграла суд против местного груминг-салона после того, как во время стрижки её карликовому пуделю Стеше серьёзно порезали кожу. Об этом «Клопс» рассказала сама хозяйка собаки.
Суд состоялся 13 мая, а сам инцидент произошёл 18 декабря 2025 года. По словам Марии, салон она выбирала по отзывам — постоянный грумер заболел и не смог принять питомца.
«Мастер осмотрела Стешу, сказала, что собака ухоженная, без колтунов, и предложила забрать её через два часа. Ничего не предвещало проблем», — вспоминает женщина.
Когда хозяйка вернулась за питомцем, сотрудница салона вынесла Стешу на руках и сразу призналась, что «немного порезала» её машинкой.
«Я работаю фельдшером в ветеринарной клинике и прекрасно понимаю, как выглядят небольшие порезы. Но когда мне показали рану, я сразу поняла: собаке нужно накладывать швы», — рассказала Мария.
Калининградку особенно возмутило поведение сотрудников салона. Как утверждает женщина, ей никто не позвонил сразу после травматичной стрижки, а грустная Стеша около получаса просидела в клетке, пока не приехала хозяйка.
«А если бы я приехала позже? Мне бы вообще ничего не сообщили?» — возмущается Мария и вспоминает, что грумер посоветовала просто обрабатывать рану дома. — На каком основании человек без ветеринарного образования даёт такие рекомендации? А если бы я поверила ей?»
Пуделю пришлось делать операцию под общим наркозом. После этого собака десять дней носила защитный воротник, принимала антибиотики и тяжело переносила восстановление.
Хозяйка направила в салон досудебную претензию с требованием компенсировать стоимость груминга, лечение и моральный вред в размере 15 тысяч рублей. В ответ Марии перевели деньги за услугу, лечение и три тысячи рублей компенсации.
«Это выглядело как плевок в лицо. Страдания моей собаки оценили в три тысячи рублей», — считает калининградка.
После этого хозяйка Стеши вместе с юристом подала иск. Суд встал на сторону владелицы пуделя и обязал салон компенсировать расходы на юриста, моральный вред и заплатить штраф — всего около 40 тысяч рублей.
По словам Марии, дело не в деньгах. «Мне было важно, чтобы суд наказал сотрудников салона за их халатность», — прокомментировала хозяйка пуделя.