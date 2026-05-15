Стешу пришлось оперировать: в Калининграде грумер постриг пуделя до кровавых ран, хозяйка выиграла суд

Калининградка выиграла суд против местного груминг-салона после того, как во время стрижки её карликовому пуделю Стеше серьёзно порезали кожу. Об этом «Клопс» рассказала сама хозяйка собаки.

Суд состоялся 13 мая, а сам инцидент произошёл 18 декабря 2025 года. По словам Марии, салон она выбирала по отзывам — постоянный грумер заболел и не смог принять питомца.

«Мастер осмотрела Стешу, сказала, что собака ухоженная, без колтунов, и предложила забрать её через два часа. Ничего не предвещало проблем», — вспоминает женщина.

Когда хозяйка вернулась за питомцем, сотрудница салона вынесла Стешу на руках и сразу призналась, что «немного порезала» её машинкой.

«Я работаю фельдшером в ветеринарной клинике и прекрасно понимаю, как выглядят небольшие порезы. Но когда мне показали рану, я сразу поняла: собаке нужно накладывать швы», — рассказала Мария.



