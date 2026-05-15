В Калининграде памятный знак морякам-балтийцам разрушается после ремонта, вопрос решается в суде

На памятном знаке морякам-балтийцам на Московском проспекте в Калининграде заметили дефекты. По словам местных жителей, во время дорогостоящего ремонта исправили не всё и с тех пор никакие работы не проводились.

Одна из горожанок ещё в 2023 году обращала внимание властей на состояние мемориала. Тогда, по её словам, администрация ответила, что работы не завершены и объект не принят. При этом в карточке контракта на сайте госзакупок указано, что объект приняли, заплатив 22 млн рублей.

В администрации Калининграда восстановили хронологию событий. Муниципальный контракт на сохранение объекта культурного наследия «Памятный знак морякам-балтийцам» был заключён 20 сентября 2021 года между МКУ «Калининградская служба заказчика» и ИП Скрендо А.А. Контракт так и остался незавершённым «в связи с некачественно выполненными работами».

«Работы не соответствуют нормативной документации, а также отсутствует согласованная проектная документация», — сообщили в администрации.

Подрядчику неоднократно направляли претензии с требованием устранить замечания. Фирма не исправила недостатки и не предоставила исполнительную документацию.

Для оценки качества и объёма работ провели экспертизу. Согласно заключению, их стоимость составила 19 622 272 рубля. Эти работы, по информации администрации, приняли частично и оплатили их. Невыполненную часть экспертиза оценила в 3 224 932,42 рубля. После этого началась претензионная работа.

Сейчас спор находится в арбитражном суде. В рамках дела назначена судебная экспертиза по дополнительным вопросам. Заседание назначено на 10 июня.

В администрации заявили, что до решения суда не могут устранить дефекты. После завершения разбирательства власти обещают провести оценку технического состояния памятника и подготовить смету.