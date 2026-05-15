Директор черняховского педколледжа назвала низкие зарплаты учителей проблемой школ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Низкие зарплаты учителей в Калининградской области могут быть связаны не с системой, а с тем, как в конкретных школах выстраивают оплату труда. Такое мнение высказала директор педагогического колледжа Черняховска Татьяна Гозман, её слова «Балтик Плюс» приводит в пятницу, 15 мая.

В пример Гозман привела свой колледж. По её словам, начинающие педагоги в учреждении получают от 60 тысяч рублей, а опытные специалисты в области могут зарабатывать до 140 тысяч. Разговоры о низких ставках эксперт связывает с проблемами отдельных работодателей.

Когда директор школы говорит, что к нему не хотят идти работать за 23 тысячи рублей, то проблема не в системе, а в неверном построении зарплатной структуры самим работодателем», — заявила директор колледжа.

Гозман добавила, что только за классное руководство учителям платят 10 тысяч рублей. С утверждениями о 13 тысячах «только за часы» она не согласилась: «Это неправда».