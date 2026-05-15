В Калининграде парламентарии обсудили новые проекты со странами СНГ, Китаем и другими странами — Кропоткин

В Калининграде депутаты Северо-Запада России обсудили новые направления сотрудничества со странами СНГ, Китаем и государствами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Кропоткин.

На заседании постоянного комитета по международному сотрудничеству Парламентской ассоциации Северо-Запада России присутствовали представитель МИД РФ в Калининграде Сергей Белов и глава регионального агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута.

«Вопросы транспортной, продовольственной и энергетической безопасности находятся в сфере постоянного внимания Законодательного Собрания, губернатора и правительства Калининградской области», — подчеркнул Андрей Кропоткин.

Кроме того, парламентарии затронули развитие Арктической зоны России и опыт Республики Коми по сохранению языка коренных народов. По словам Кропоткина, Северо-Запад исторически остаётся одним из ключевых направлений международного взаимодействия страны.