Я просто живу: Вениамин Смехов и Алексей Гориболь в мире Микаэла Таривердиева

22 мая премьера на острове Канта.
Что говорит о художнике точнее всего?
Его искусство.
Но иногда он сам дополняет рассказ.
В автобиографической книге «Я просто живу» юный Микаэл украдкой читает за роялем, въезжает в институт Гнесиных «на коне», принимает от прохожего целое состояние, учится у Хачатуряна, балансирует между экспериментами в кино, балетом, оперой и вокальными циклами. После премьеры цикла на стихи Маяковского получает приглашение в дом Лили Брик, где встречаются Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Тарковский, Ефремов, Майя Плисецкая с Родионом Щедриным. В книге слышно, как Таривердиев чувствует мир — «воздух настолько густой, что его можно резать ломтями». Здесь кроме музыки есть «рассвет, море, океан, водные лыжи, его любовь». Первая встреча с Верой Таривердиевой. Здесь человек не может жить в состоянии других, только «в состоянии своём».
Это состояние — неповторимые интонации Таривердиева — и напишут 22 мая на острове Канта. Впервые и через музыку, и через слово.
Книгу композитора будет читать Вениамин Смехов, свидетель золотого века Таганки, участник главных спектаклей Юрия Любимова, деливший сцену с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным. Музыку, которая будет книге вторить и наоборот, исполнит удивительный пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь. Конечно, в подготовке постановки участвовала и Вера Таривердиева — супруга композитора, музыковед, художественный руководитель «Острова Канта». Больше года назад Вениамин позвонил Вере — прочёл автобиографию, не смог сдержать чувств. Предложил вместе подумать над выбором фрагментов, и началось погружение. В таком формате с артистами, да и с нами, оно случится впервые.