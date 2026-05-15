Я просто живу: Вениамин Смехов и Алексей Гориболь в мире Микаэла Таривердиева

22 мая премьера на острове Канта.

Что говорит о художнике точнее всего?

Его искусство.

Но иногда он сам дополняет рассказ.

В автобиографической книге «Я просто живу» юный Микаэл украдкой читает за роялем, въезжает в институт Гнесиных «на коне», принимает от прохожего целое состояние, учится у Хачатуряна, балансирует между экспериментами в кино, балетом, оперой и вокальными циклами. После премьеры цикла на стихи Маяковского получает приглашение в дом Лили Брик, где встречаются Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Тарковский, Ефремов, Майя Плисецкая с Родионом Щедриным. В книге слышно, как Таривердиев чувствует мир — «воздух настолько густой, что его можно резать ломтями». Здесь кроме музыки есть «рассвет, море, океан, водные лыжи, его любовь». Первая встреча с Верой Таривердиевой. Здесь человек не может жить в состоянии других, только «в состоянии своём».