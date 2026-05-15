На жителя Калининградской области повесили чужую фирму с долгами на 30 млн рублей

На жителя Калининградской области повесили долги по чужой фирме, и он оказался должен за действия, которые не совершал, почти 30 млн рублей. Обращения в суды не помогли, и теперь приставы арестовали его счета. Об этом «Клопс» сообщил сам потерпевший.

Год назад 30-летний житель Нестеровского района Алексей Вахромеев неожиданно узнал, что с октября 2016 года является учредителем некоего ООО «Элиот». За долги фирмы его привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 26,16 млн рублей плюс исполнительский сбор в 3,13 млн рублей, всего — 29,3 млн рублей.

«Я ничего не знал про это вообще, в мой адрес не поступали никакие письма от государственных органов, — рассказал Алексей. — О том, что я привлечён к субсидиарной ответственности, я узнал от судебных приставов, когда они возбудили исполнительное производство. Для меня это был просто удар. Я в жизни не держал суммы крупнее 50 тысяч рублей. Мы с супругой накопили детские пособия, чтобы купить машину, а здесь миллионы».

В фирме «Элиот» генеральным директором числится другой житель Нестеровского района. И тот также не понимает, каким образом стал руководителем.

«Документов он никаких не подписывал, сказал, что где-то в 2016 году у него украли паспорт. И что о долговых обстоятельствах тоже узнал от судебного пристава», — подчеркнул Алексей Вахромеев.

Калининградец не имеет постоянной работы, подрабатывая в разных местах. По его словам, устраиваясь лет десять назад, он предоставлял свои персональные данные. Именно там, скорее всего, и произошла утечка.

Попытки Вахромеева доказать в арбитражном суде, что он не имеет никакого отношения к фирме «Элиот» и долгу в 29,3 млн рублей, не увенчались успехом. Теперь у него одна надежда — на следственные органы, куда он обратился в марте с просьбой разобраться в ситуации, установить факт подлога и наказать виновных. Никаких решений по этому заявлению пока нет.

ООО «Элиот» не единственная фирма, которой номинально владеет Алексей. В открытых источниках, сформированных по базе данных налоговой службы, указано, что он является генеральным директором и учредителем фирмы по производству мебели для офисов и предприятий торговли, которая находится в стадии ликвидации. Также на нём висит ещё четыре компании — строительные, логистические и торговые, где он числится генеральным директором и учредителем. Сам Алексей об этом впервые узнал от корреспондента «Клопс».

В базе данных службы судебных приставов на Вахромееве висит долг по ещё одному исполнительному производству на сумму более 27 млн рублей. Взыскание не производится по причине отсутствия имущества, на которое можно его наложить.

«Я места себе не нахожу, меня эта ситуация очень сильно угнетает, — отметил Алексей. — Я пытался купить недорогой телефон в кредит, так меня проверяли, как на рентгене, и в итоге отказали. А здесь не глядя оформили кучу фирм. Как такое возможно, не могу себе даже представить».