Прохожие останавливаются посмотреть: уличные художники взялись за стену напротив Северного вокзала (видео)

В Калининграде уличные художники приступили к росписи каменного забора возле Северного вокзала. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы. 

Первые штрихи будущего мурала уже появились на стене, которая в последние дни была полностью покрыта белой грунтовкой. Уже сейчас рисунки с интересом разглядывают прохожие.

В администрации города прокомментировали, что работу над муралом закончат в ближайшие дни. На стене будет изображена историческая ретроспектива становления Калининградской области.

Масштабный мурал закрасили в начале мая.

