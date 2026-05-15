Прохожие останавливаются посмотреть: уличные художники взялись за стену напротив Северного вокзала (видео)

В Калининграде уличные художники приступили к росписи каменного забора возле Северного вокзала. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Первые штрихи будущего мурала уже появились на стене, которая в последние дни была полностью покрыта белой грунтовкой. Уже сейчас рисунки с интересом разглядывают прохожие.
В администрации города прокомментировали, что работу над муралом закончат в ближайшие дни. На стене будет изображена историческая ретроспектива становления Калининградской области.
Масштабный мурал закрасили в начале мая.