Фундамент за четыре миллиона: поверив горе-строителю, калининградская семья осталась и без дома, и без сбережений

Калининградка Анна Ш. и её муж доверили все сбережения строителю-частнику, найденному в интернете по объявлению. Но вместо просторного нового дома для своих пятерых детей получили нервотрёпку, хождения по инстанциям и статус потерпевших. Свою историю калининградка рассказала «Клопс».

Каждые несколько дней Анна (имя изменено) получает сообщение от несложившегося подрядчика. После того, как полиция возбудила против него уголовное дело, тот неизменно уверяет её в своей честности и обещает вот-вот вернуть деньги. Но время идёт, одна назначенная дата сменяет другую, а ни стены постройки, ни цифра на счету не растут.

Сейчас супруги надеются найти других пострадавших от его рук людей, чтобы вместе добиться справедливости и инициировать коллективный иск.

В августе 2024 года Анна и её муж, у которых тогда было уже четверо детей, решили, что созрели для переезда в собственный дом. Об этом они мечтали давно: даже в большой городской квартире шумной семье было тесновато. Они продали своё жильё, добавили сбережения и купили участок земли в Гурьевском районе.

Строителя выбрали по объявлению в интернете: Николай Лобов (имя изменено) производил хорошее впечатление, в профиле было много благодарных отзывов. На всякий случай заказчики проверили открытое на его имя ИП: всё оказалось в полном порядке, ни долгов, ни судов. После получения предоплаты в размере 1,15 млн рублей Николай взялся за работу.

«Строительство фундамента шло довольно-таки хорошо, активненько, — рассказывает Анна. — Но он очень на нас давил, что нужно ещё денег на закупку блоков, потому что их придётся долго ждать. Ну и мы как-то так и без задних мыслей дали ему денег на блоки».

Но получив эти 3,5 миллиона — наличными, под расписку — Николай из поля зрения очень скоро пропал. В конце декабря закончилось возведение фундамента — и больше он на участке не появлялся, никакие стройматериалы туда тоже не завозили.

Когда Анна поняла, что попалась на крючок, она написала заявление в полицию. Сначала она получила отказ и предложение подавать гражданский иск. Но в августе 2025 года против строителя всё-таки возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Тогда это казалось победой. Но в итоге прошло больше полугода, а с мёртвой точки проблема не сдвинулась. За вычетом стоимости готового фундамента, который экспертиза оценила в 1,79 млн рублей, строитель остался должен около 2,8 млн рублей. Поведение Лобова при этом ошеломляет Анну своей незамутнённостью.

«Всё это длится по сегодняшний день, — говорит молодая мама, у которой с начала строительства успел родиться ещё один малыш. — Он не скрывается! Он ничего не отрицает! Он отвечает на звонки, говорит, не переживайте. Я завтра или послезавтра вам верну, всё будет хорошо. И просто не приезжает!»

В январе в полиции прошла очная ставка — на ней Николай пообещал привезти деньги 15 февраля, потом перенёс срок, и ещё раз перенёс...

«И так дошло до мая! — возмущается Анна. — Он десятого числа обещал привезти, десятое выпало на выходной. Он должен был привезти всё двенадцатого числа.

Но не привёз — потому что был дождь. Сказал, завтра привезёт. Так у нас и тянется всё полтора года!»

Но самым большим потрясением стала даже не беспримерная готовность Николая раздавать обещания, а его... проблемы с законом. Начиная с 2014 году он попадал в поле зрения правоохранительных органов, причём по той же самой статье и по той же самой схеме: брал у заказчика деньги под предлогом строительства дома... и пропадал.

«Когда завели уголовное дело, следователи запросили материалы, и им пришёл ответ, что у него несколько судимостей», — рассказывает Анна. Кроме того, проверив информацию по паспортным данным, они с мужем обнаружили, что против Лобова несколько раз подавали гражданские иски.

«Выходит, схема такая, — рассуждает Анна, — он получает деньги, люди подают в суд, который он, конечно же, проигрывает.

Получает исполнительный лист и просто не платит».

В интернете ей удалось найти ещё несколько семей из разных концов области, так же доверивших недобросовестному строителю свои деньги и оставшихся ни с чем. Люди потеряли сотни тысяч рублей. И Анна уверена, что реально пострадавших ещё больше. Она надеется, что объединив усилия, они могли бы подать коллективный иск и всё-таки заставить Лобова ответить за свои обещания.

А пока многодетная семья, которая ютится в тридцатиметровой «однушке» у родственников, взяла кредит и пытается своими силами достраивать дом мечты. Слава богу, хоть фундамент оказался нормальным.

«Клопс» обратился в пресс-службу регионального УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию.