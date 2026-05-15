Сергей Варатынов: как защитник «Балтики» стал Железным человеком в российском футболе

— Мы его особо с собой не берём никуда, если идём по городу гулять. А вот куда-нибудь в глэмпинг — обязательно. Некоторые рестораны разрешают приходить с собаками, тогда берём его с собой. В принципе, нормально. Конечно, мало площадок для собак, я их даже практически здесь не видел, если честно. В Москве в этом плане получше. Но всё равно вечером выхожу, около дома гуляю с ним. Много людей, которые гуляют с собаками: встречаемся, разговариваем. Он играет, ему не скучно.

— Его завели здесь. Под конец сезона в Первой лиге купили. В Москве у меня тоже есть французский бульдог, но он уже возрастной, поэтому не стал его перевозить. Ну и плюс чтобы маме одной не было скучно.

— Во-первых, природа. Здесь она замечательная. Архитектура, особенно та, что осталась от старой Германии. Мне поэтому нравятся маленькие города области. Когда выдаются свободные дни, стараемся с девушкой поехать за город. Обязательно берём нашего французского бульдога.

— На самом деле, конечно, сначала боялся приезжать, потому что у меня вся карьера была в Москве, Подмосковье — «Химки». В принципе, это был первый такой выезд далеко от дома. Поначалу переживал, но потом, когда приехал, обосновался в городе, всё встало на свои места. Снял квартиру и через две недели освоился, начал ездить, смотреть красивые места. Теперь меня всё устраивает — идеальный город.

В конкурентах у Сергея лишь великолепная четвёрка вратарей: Максименко из «Спартака», Агкацев из «Краснодара», Ставер из «Рубина» и Песьяков из «Крыльев Советов». При этом балтиец — самый молодой в этой компании, ему всего 22 года, и для него это первый сезон в элитном дивизионе. Андрей Талалаев, едва придя в «Балтику» в сентябре 2024-го, пожелал видеть центрального защитника в Калининграде. И спустя неделю высокий блондин уже гулял по Рыбной деревне.

Пока гуляем, а руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк ловит кадры, Варатынова узнают — подходят, здороваются, просят дать автограф и сфотографироваться. Желают удачной игры. Общение затягивается, но и болельщики, и игрок получают удовольствие.

— Да, в Калининграде часто узнают. Поначалу было непривычно. В Москве так не было, там и население больше, и я за какие-то топ-клубы не играл, чтобы меня так на улице узнавали. Болельщики «Химок» — да, после игры подходили, но чтобы на улице, такое, может быть, пару раз. Сейчас, когда сезон в РПЛ почти прошёл, даже в Москве меня узнавать стали. Пару случаев было. Приятно, конечно. В фотках тоже никогда не отказываю. Я бы сам, если бы увидел какую-то там звезду мировую, не подошёл бы, потому что это значит отвлекать человека от его дел. А мне несложно сфоткаться. Даже если неудобно, я всегда соглашаюсь.

— Подходят ведь и девушки, как твоя вторая половинка к этому относится?

— Нормально, она же понимает, что в этом ничего такого нет. Это же просто фото. Тем более, мы уже давно вместе. Она практически в соседнем доме жила, познакомились ещё когда учились в школе.

— Её пришлось уговаривать на переезд? Одно дело Москва, другое — Калининград.

— Понятное дело — там все родные, близкие, друзья. Ну, в принципе, уже было понятно, что куда-то буду переходить. Московских клубов не было, и я понимал, что уже куда-то поеду точно, и предупредил её. Она нормально к этому отнеслась. И как раз недели, наверное, через две-три уже приехала ко мне со всеми вещами, и всё.

У меня-то такой спонтанный переезд получился: с контрактом всё за один день решилось. Мне с утра позвонили, сказали, что едешь, и в этот же день вечером я уехал. Там как раз последний день трансферного окна был, 12 сентября, по-моему. И переехал. Просто что-то погуглил чуть-чуть, посмотрел. Более детально уже тут изучал город.

— То есть не было мифов, стереотипов о Калининграде?

— Когда сезон ФНЛ начался, я смотрел матчи, видел, что много болельщиков, новый стадион после чемпионата мира остался. Меня это очень зацепило, что на команду ходят и поддерживают, любят.

— Можно сказать, что Калининград вообще футбольный город?

— Ну, я думаю, да, на самом деле. По количеству болельщиков, которые приходят на матчи, я считаю, что да. Я думаю, многие калининградцы не только понимают, но и разбираются в футболе. Плюс мы выдаём хороший сезон. Те, кто ходят на футбол, всё равно в чём-то начинают разбираться рано или поздно. Кто-то, может, не понимает, но всё равно, я думаю, много людей, которые разбираются. В детстве мы жили в футбольном районе, в одной остановке на метро от дома был стадион «Торпедо» — это, конечно, поспособствовало тому, что я пошёл в футбол играть. Мама хотела сперва отдать в самбо или дзюдо, потому что спортивная школа была рядом с домом, но папа с бабушкой сказали, что в футбол пойдём. Пошли в футбол.

— Вы в Калининграде уже почти два года успели узнать регион в целом?

— Нам понравился гостевой дом на берегу Куршского залива. Я, честно, не знаю, где он находится территориально, но два часа езды по навигатору. По самому Калининграду, конечно, я уже без навигатора могу спокойно и ходить, и ездить. Уже изучил.

За рулём я с 18 лет. В 17 где-то сдал на них, и в 18 уже пришёл, забрал. По сравнению с Москвой, в Калининграде, конечно, очень удобно быть водителем. И, в принципе, больших пробок, как в Москве, где ты можешь встать и просто стоять минут 40 на одном месте, тут нет. Ну и машин здесь не особо много.

Зеленоградск красивый. Были там раз, наверное, шесть, даже, может, побольше. Когда родные приезжают, с ними на какие-то экскурсии ходим по заброшенным бункерам военным. Но это я больше с мамой, с бабушкой. А в повседневной жизни времени не так много, в принципе: весь день на тренировках. Домой возвращаешься — сил почти нет, максимум, в какой-нибудь торговый центр съездить, с кем-то сходить поужинать. Мало чего успеешь с нашим распорядком дня!