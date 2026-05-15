Сергей Варатынов: как защитник «Балтики» стал Железным человеком в российском футболе

В спорте очень часто игроков, которые играют без травм и замен, называют железными. Есть такой и в «Балтике». Сергей Варатынов — единственный на сегодняшний день из полевых игроков в Российской Премьер-лиге в текущем сезоне, кто провёл на футбольном поле все минуты от свистка до свистка. Спортсмен согласился ответить на вопросы «Клопс».
В конкурентах у Сергея лишь великолепная четвёрка вратарей: Максименко из «Спартака», Агкацев из «Краснодара», Ставер из «Рубина» и Песьяков из «Крыльев Советов». При этом балтиец — самый молодой в этой компании, ему всего 22 года, и для него это первый сезон в элитном дивизионе. Андрей Талалаев, едва придя в «Балтику» в сентябре 2024-го, пожелал видеть центрального защитника в Калининграде. И спустя неделю высокий блондин уже гулял по Рыбной деревне.
— Сергей, как коренной москвич решил перебраться в провинцию?
— На самом деле, конечно, сначала боялся приезжать, потому что у меня вся карьера была в Москве, Подмосковье — «Химки». В принципе, это был первый такой выезд далеко от дома. Поначалу переживал, но потом, когда приехал, обосновался в городе, всё встало на свои места. Снял квартиру и через две недели освоился, начал ездить, смотреть красивые места. Теперь меня всё устраивает — идеальный город.
— Какие красивые места есть в Калининграде?
— Во-первых, природа. Здесь она замечательная. Архитектура, особенно та, что осталась от старой Германии. Мне поэтому нравятся маленькие города области. Когда выдаются свободные дни, стараемся с девушкой поехать за город. Обязательно берём нашего французского бульдога.
— Как собака восприняла переезд?
— Его завели здесь. Под конец сезона в Первой лиге купили. В Москве у меня тоже есть французский бульдог, но он уже возрастной, поэтому не стал его перевозить. Ну и плюс чтобы маме одной не было скучно.
— Сергей, тогда такой вопрос: насколько Калининград дружелюбен к собачникам и их питомцам?
— Мы его особо с собой не берём никуда, если идём по городу гулять. А вот куда-нибудь в глэмпинг — обязательно. Некоторые рестораны разрешают приходить с собаками, тогда берём его с собой. В принципе, нормально. Конечно, мало площадок для собак, я их даже практически здесь не видел, если честно. В Москве в этом плане получше. Но всё равно вечером выхожу, около дома гуляю с ним. Много людей, которые гуляют с собаками: встречаемся, разговариваем. Он играет, ему не скучно.
Пока гуляем, а руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк ловит кадры, Варатынова узнают — подходят, здороваются, просят дать автограф и сфотографироваться. Желают удачной игры. Общение затягивается, но и болельщики, и игрок получают удовольствие.
— Да, в Калининграде часто узнают. Поначалу было непривычно. В Москве так не было, там и население больше, и я за какие-то топ-клубы не играл, чтобы меня так на улице узнавали. Болельщики «Химок» — да, после игры подходили, но чтобы на улице, такое, может быть, пару раз. Сейчас, когда сезон в РПЛ почти прошёл, даже в Москве меня узнавать стали. Пару случаев было. Приятно, конечно. В фотках тоже никогда не отказываю. Я бы сам, если бы увидел какую-то там звезду мировую, не подошёл бы, потому что это значит отвлекать человека от его дел. А мне несложно сфоткаться. Даже если неудобно, я всегда соглашаюсь.
— Подходят ведь и девушки, как твоя вторая половинка к этому относится?
— Нормально, она же понимает, что в этом ничего такого нет. Это же просто фото. Тем более, мы уже давно вместе. Она практически в соседнем доме жила, познакомились ещё когда учились в школе.
— Её пришлось уговаривать на переезд? Одно дело Москва, другое — Калининград.
— Понятное дело — там все родные, близкие, друзья. Ну, в принципе, уже было понятно, что куда-то буду переходить. Московских клубов не было, и я понимал, что уже куда-то поеду точно, и предупредил её. Она нормально к этому отнеслась. И как раз недели, наверное, через две-три уже приехала ко мне со всеми вещами, и всё.
У меня-то такой спонтанный переезд получился: с контрактом всё за один день решилось. Мне с утра позвонили, сказали, что едешь, и в этот же день вечером я уехал. Там как раз последний день трансферного окна был, 12 сентября, по-моему. И переехал. Просто что-то погуглил чуть-чуть, посмотрел. Более детально уже тут изучал город.
— То есть не было мифов, стереотипов о Калининграде?
— Когда сезон ФНЛ начался, я смотрел матчи, видел, что много болельщиков, новый стадион после чемпионата мира остался. Меня это очень зацепило, что на команду ходят и поддерживают, любят.
— Можно сказать, что Калининград вообще футбольный город?
— Ну, я думаю, да, на самом деле. По количеству болельщиков, которые приходят на матчи, я считаю, что да. Я думаю, многие калининградцы не только понимают, но и разбираются в футболе. Плюс мы выдаём хороший сезон. Те, кто ходят на футбол, всё равно в чём-то начинают разбираться рано или поздно. Кто-то, может, не понимает, но всё равно, я думаю, много людей, которые разбираются. В детстве мы жили в футбольном районе, в одной остановке на метро от дома был стадион «Торпедо» — это, конечно, поспособствовало тому, что я пошёл в футбол играть. Мама хотела сперва отдать в самбо или дзюдо, потому что спортивная школа была рядом с домом, но папа с бабушкой сказали, что в футбол пойдём. Пошли в футбол.
— Вы в Калининграде уже почти два года успели узнать регион в целом?
— Нам понравился гостевой дом на берегу Куршского залива. Я, честно, не знаю, где он находится территориально, но два часа езды по навигатору. По самому Калининграду, конечно, я уже без навигатора могу спокойно и ходить, и ездить. Уже изучил.
За рулём я с 18 лет. В 17 где-то сдал на них, и в 18 уже пришёл, забрал. По сравнению с Москвой, в Калининграде, конечно, очень удобно быть водителем. И, в принципе, больших пробок, как в Москве, где ты можешь встать и просто стоять минут 40 на одном месте, тут нет. Ну и машин здесь не особо много.
Зеленоградск красивый. Были там раз, наверное, шесть, даже, может, побольше. Когда родные приезжают, с ними на какие-то экскурсии ходим по заброшенным бункерам военным. Но это я больше с мамой, с бабушкой. А в повседневной жизни времени не так много, в принципе: весь день на тренировках. Домой возвращаешься — сил почти нет, максимум, в какой-нибудь торговый центр съездить, с кем-то сходить поужинать. Мало чего успеешь с нашим распорядком дня!
— Чем ещё занимаешься в свободное время здесь, в Калининграде?
— У нас командные мероприятия бывают. Перед какой-то игрой вся команда, весь тренерский штаб ходили в Третьяковскую галерею. Красиво. В Москве, честно сказать, я не был. Может, был в детстве, с родителями либо от школы на экскурсии.
В свободное время можем с друзьями где-то встретиться. Либо дома отдыхаю просто, когда уже сил нет, либо с девушкой, с собакой можем куда-нибудь поехать погулять. Особо ночью не погуляешь, потому что не выспишься. А не выспишься — плохо тренируешься. Плохо тренируешься — тренер будет недовольным. Например, после победы над «Сочи» получили пару лишних выходных, в такие дни мы стараемся выехать на природу: загородный дом, шашлычки, баня в идеале.
— Шашлык сам готовишь?
— Покупаю уже замаринованный. Мне с самого детства нравится мясо жарить, с родителями в Москве всегда ездили на дачу в тёплую погоду — так, наверное, у всех бывает. Дома в основном этим вопросом всегда мама занималась. Возможно, есть какие-то фанатики, кому нравится всё самим делать, кому это удовольствие доставляет. Я из тех, кто именно пожарить, развести мангал, сделать угли. За продуктами ходим довольно часто на рынок, там продукты всегда хорошие, свежие, не как в супермаркетах. Единственное — я торговаться не умею
— А свои ритуалы банные какие-то есть?
— Особых ритуалов нет. Просто нравится баня. Веники специально откуда-то заказывать не буду, без такого фанатизма. Я люблю русскую баню, где можно добавлять сколько угодно воды, чтобы пропаривало хорошо. Без веников даже. Особых рекордов не ставлю, просто по своему состоянию люблю подольше посидеть. Потом выходишь и в холодный бассейн. Если в хорошей компании, в принципе, хоть весь день могу париться. Часа три-четыре — это самое идеальное. На десять минут зашёл, час отдохнул. Хотел бы ещё белорусский метод освоить, когда сидят в одеялах и шапке. Я где-то в интернете видел, но сам не пробовал.
— Кто у вас готовит в семье? Ты или девушка?
— Девушка готовит. Я ей говорю, что, и она готовит, причём очень вкусно. Иногда можем заказать что-то готовое. Мне нравится самая обычная домашняя еда, какого-то фирменного или любимого блюда нет. Наверное, это тоже от семьи зависит — я всеяден. Это простота переносится и на мои жизненные принципы. Родители всегда учили моральным нормам: просто быть хорошим человеком, больше ничего такого особенного. Благодаря футболу добавилась ещё дисциплина.
За 29 матчей Сергей Варатынов заработал лишь три жёлтые карточки. Следующая могла обернуться дисквалификацией, но защитник держится с октября 2025-го. Всё-таки — главный Железный человек в этом году в российском футболе.