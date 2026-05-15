Опухоль в обнимку с артерией: в Калининграде отец-одиночка борется с агрессивной формой рака лёгкого (фото)

Всё началось с ноющей боли в спине, которой Павел Левицкий, 43-летний строитель из Зеленоградского округа, сначала даже не придал значения. Свою историю мужчина, уже два месяца борющийся с агрессивной формой рака лёгкого, рассказал «Клопс».
Меньше всего Павел похож на человека, который боится трудностей. Плечистый голубоглазый бородач с открытой улыбкой, он привык принимать жизнь такой как есть. Судьба далеко не всегда поворачивалась к нему светлой стороной: ещё с нулевых он — отец-одиночка. Три года назад потерял одного из сыновей, страдавшего тяжёлой формой инвалидности.
И даже сейчас, когда болезнь ударила под дых, он старается сохранять оптимизм. «Очень страшно, конечно, — говорит Павел. — Но я, наверное, даже рад, что это со мной произошло.
Только после плохого и страшного со здоровьем ты начинаешь осознавать, как жить дальше...»
Левицкий в Калининградской области уже 17 лет. Работал в строительстве, брал частные заказы. Нередко таскал тяжести, так что ломота в натруженых мышцах чем-то необычным ему вовсе не казалось. Но когда минувшей зимой спина всё чаще начала ныть, а потом вдруг стало трудно подниматься по лестнице из-за нараставшей одышки, он всё-таки решил показаться врачу.
«Я сначала к терапевту записался, — рассказывает Павел, то и дело покашливая. — Она меня послушала и говорит: мне что-то твой бронх не нравится правый, давай-ка на рентген. А там увидели в просвете что-то тёмное. Отправили на КТ. И выявили, что у меня опухоль».
Чтобы не терять времени на ожидание записи, обследование Павел прошёл в коммерческой клинике. Опасения подтвердились. По результатам биопсии ему поставили диагноз — плоскоклеточный неороговевающий рак лёгкого.
От знакомого мужчина узнал об онкоцентре в Санкт-Петербурге, где успешно лечат этот вид заболевания. Но ехать туда за свой счёт было не по карману — оставалось надеяться, что удастся получить направление по ОМС. С невероятной теплотой рассказывает Павел о неравнодушии врачей из Зеленоградской ЦРБ.
«Я сразу понял по лицу доктора, что всё серьёзно. Когда люди начинают по-другому разговаривать и смотреть — это чувствуется, — вспоминает он. — Я говорю, слушайте, ну давайте откровенно, мы же взрослые люди!
Но они очень мне помогли. Очень-очень. За руку везде, как с ребёнком...
Везде меня проводили, все справки помогли собрать, всё оформить. Собрал я документы и сразу полетел».
В Санкт-Петербурге врачи установили, что метастазов опухоль, к счастью, не дала. Но её размер — уже около 55 мм, и форма болезни очень агрессивная: с большой скоростью, по словам Павла, делится 70% клеток. Ещё хуже другое.
Новообразование расположено впритык к главной артерии. Поэтому врачи пока не могут провести операцию — риск для пациента слишком велик.
«Она находится практически в обнимку с артерией, — объясняет Левицкий. — Просто открыть меня и закрыть обратно — смысла нет. Получается, её нужно сначала уменьшить, чтобы хирурги смогли безопасно работать».
На этой неделе Павел снова улетел в Санкт-Петербург: курсы химиотерапии и иммунотерапии, которые должны заставить опухоль если не уменьшиться, то хотя бы отслоиться от сосуда, начались. Первый сеанс занял почти шесть часов. Сама процедура оказалась не такой тяжёлой, как он боялся. Но в центре честно предупредили, что изнурящие побочные эффекты дадут о себе знать через пару дней.
Во время визитов в клинику Павел обычно останавливается в хостеле. Он сам неприхотлив, есть койка и горячая вода — вот и ладно. Но медики настояли, что сейчас это не вариант и надо обеспечить себе максимальный комфорт. Поэтому на три недели до следующей процедуры он вернулся в Калининград, домой.
Хотя лечение полностью покрывает ОМС, все сопутствующие расходы ложатся на него и его близких. Перелёты, дополнительные обследования, проживание. Последние месяцы уничтожили все накопления. А заниматься своим обычным делом — стройкой — он просто физически не в состоянии.
«Моя девушка меня очень поддерживает, всем чем может, — с грустью признаётся Павел. — Где-то у заказчиков взял плату вперёд, теперь это тоже надо вернуть. Я не собираю деньги на лечение — это было бы неправдой. Лечение мне проводят по ОМС.
Но я уже два месяца не работаю. За квартиру платить нечем...»
Несмотря на тяжёлое состояние, Павел старается сохранять спокойствие и боевой настрой. Больше всего думает сейчас о 14-летнем сыне, о любимой девушке, о том, что у них всех впереди.
«Я не святоша, — говорит мужчина. — За мной много разного, и я за это отвечаю сейчас непосредственно своим здоровьем. Но самое главное, насколько ты это понимаешь в себе. Насколько ты готов открыться и сказать об этом... Мой друг недавно сказал замечательную фразу: надо начинать с малой правды. Вот я с неё и начинаю.
А так я на позитиве. Потому что оно пришло, смирение и принятие. Пришло понимание, что просто с этим надо что-то делать. А если отчаиваться — сам себя начинаешь убивать просто. Вот и всё».
