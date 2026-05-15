Опухоль в обнимку с артерией: в Калининграде отец-одиночка борется с агрессивной формой рака лёгкого (фото)

Всё началось с ноющей боли в спине, которой Павел Левицкий, 43-летний строитель из Зеленоградского округа, сначала даже не придал значения. Свою историю мужчина, уже два месяца борющийся с агрессивной формой рака лёгкого, рассказал «Клопс».

Меньше всего Павел похож на человека, который боится трудностей. Плечистый голубоглазый бородач с открытой улыбкой, он привык принимать жизнь такой как есть. Судьба далеко не всегда поворачивалась к нему светлой стороной: ещё с нулевых он — отец-одиночка. Три года назад потерял одного из сыновей, страдавшего тяжёлой формой инвалидности.

И даже сейчас, когда болезнь ударила под дых, он старается сохранять оптимизм. «Очень страшно, конечно, — говорит Павел. — Но я, наверное, даже рад, что это со мной произошло.

Только после плохого и страшного со здоровьем ты начинаешь осознавать, как жить дальше...»

Левицкий в Калининградской области уже 17 лет. Работал в строительстве, брал частные заказы. Нередко таскал тяжести, так что ломота в натруженых мышцах чем-то необычным ему вовсе не казалось. Но когда минувшей зимой спина всё чаще начала ныть, а потом вдруг стало трудно подниматься по лестнице из-за нараставшей одышки, он всё-таки решил показаться врачу.

«Я сначала к терапевту записался, — рассказывает Павел, то и дело покашливая. — Она меня послушала и говорит: мне что-то твой бронх не нравится правый, давай-ка на рентген. А там увидели в просвете что-то тёмное. Отправили на КТ. И выявили, что у меня опухоль».

Чтобы не терять времени на ожидание записи, обследование Павел прошёл в коммерческой клинике. Опасения подтвердились. По результатам биопсии ему поставили диагноз — плоскоклеточный неороговевающий рак лёгкого.

От знакомого мужчина узнал об онкоцентре в Санкт-Петербурге, где успешно лечат этот вид заболевания. Но ехать туда за свой счёт было не по карману — оставалось надеяться, что удастся получить направление по ОМС. С невероятной теплотой рассказывает Павел о неравнодушии врачей из Зеленоградской ЦРБ.

«Я сразу понял по лицу доктора, что всё серьёзно. Когда люди начинают по-другому разговаривать и смотреть — это чувствуется, — вспоминает он. — Я говорю, слушайте, ну давайте откровенно, мы же взрослые люди!

Но они очень мне помогли. Очень-очень. За руку везде, как с ребёнком...

Везде меня проводили, все справки помогли собрать, всё оформить. Собрал я документы и сразу полетел».

В Санкт-Петербурге врачи установили, что метастазов опухоль, к счастью, не дала. Но её размер — уже около 55 мм, и форма болезни очень агрессивная: с большой скоростью, по словам Павла, делится 70% клеток. Ещё хуже другое.

Новообразование расположено впритык к главной артерии. Поэтому врачи пока не могут провести операцию — риск для пациента слишком велик.

«Она находится практически в обнимку с артерией, — объясняет Левицкий. — Просто открыть меня и закрыть обратно — смысла нет. Получается, её нужно сначала уменьшить, чтобы хирурги смогли безопасно работать».

На этой неделе Павел снова улетел в Санкт-Петербург: курсы химиотерапии и иммунотерапии, которые должны заставить опухоль если не уменьшиться, то хотя бы отслоиться от сосуда, начались. Первый сеанс занял почти шесть часов. Сама процедура оказалась не такой тяжёлой, как он боялся. Но в центре честно предупредили, что изнурящие побочные эффекты дадут о себе знать через пару дней.