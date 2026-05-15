Билет на автобус из Калининграда в Черняховск подорожал

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Стоимость проезда на автобусе Калининград — Черняховск выросла на 20 рублей. Изменения вступили в силу с 15 мая, сообщили «Клопс» пассажиры.

Люди узнали о новой цене на Калининградском автовокзале. Если раньше билет до Черняховска стоил 380 рублей, то теперь за поездку придётся заплатить 400. По словам пассажиров, предварительной информации нигде не было.

Маршрут остаётся одним из самых востребованных между Калининградом и востоком области. До Черняховска можно добраться напрямую на рейсах №580, 566, 583 и 680. Автобусы отправляются каждые 15-30 минут.