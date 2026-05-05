Большая перестройка или точечные замены: кто может прийти в калининградский «Локомотив»

Калининградский «Локомотив» начал формировать состав на предстоящий сезон. Пока официально известно об уходе двух игроков из прошлогодней обоймы: команду покинули связующие Татьяна Дмитриева, которая выбыла ещё по ходу чемпионата, и Екатерина Лазарева.

Дмитриева ушла в декрет, Лазарева завершила выступление за калининградский клуб. Таким образом, именно позиция связующей становится одной из главных интриг межсезонья. По неподтверждённым данным, в «Локомотив» сватают Ольгу Хлебникову из «Уралочки».

Ещё один возможный новичок — доигровщица Ирина Капустина из московского «Динамо». Официально клуб эти переходы пока не объявлял.

Костяк команды сохранится. В следующем сезоне за «Локомотив» продолжат выступать связующая Анна Погорельченко, диагональные Киси Насименто и Марина Аслямова, блокирующие Дарья Киселёва и Полина Беликова, доигровщица Анастасия Капралова, либеро Ольга Костюкевич и Анастасия Пирайнен. Главным тренером команды остаётся Андрей Воронков.

На рынке происходят и другие заметные движения. По данным итальянского журналиста Алессандро Гаротты, диагональная Наталия Гончарова рассматривает вариант завершения карьеры. Блокирующая Ирина Королёва сообщила, что возьмёт паузу, пишет «Спорт БИЗНЕС Online».

Также сообщается, что доигровщица Светлана Гатина вернётся из Турции в Россию и продолжит карьеру в московском «Динамо». Туда же должна перейти блокирующая Юлия Бровкина. Главным тренером «Ленинградки» стал Ришат Гилязутдинов.