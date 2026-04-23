Главная звезда остаётся в Калининграде: «Локомотив» продлил контракт с лучшим снайпером Суперлиги

Главная атакующая сила калининградского «Локомотива» — бразильянка Киси Насименто — остаётся в составе «железнодорожниц» ещё на один сезон. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба в четверг, 23 апреля.

Киси — не просто легионер, а настоящий лидер, без которого сложно представить атаку калининградского клуба в минувшем сезоне. Статистика говорит сама за себя: Насименто стала самым результативным игроком Суперлиги 2025/2026.

Её переход в «Локомотив» прошлым летом называли одним из самых громких трансферов лиги, и бразильянка полностью оправдала ожидания. Киси продемонстрировала феноменальную эффективность, успешно заменив другую звезду — турчанку Эбрар Каракурт.

На протяжении всего чемпионата Киси удерживала планку лидера гонки бомбардиров. Бразильянка быстро стала любимицей калининградской публики благодаря своей открытости.

«Киси — это игрок, который делает разницу. Сохранение такого исполнителя — чёткий сигнал, что в следующем сезоне «Локо» будет бороться только за золото», — отмечают эксперты.

Продление контракта с диагональной такого уровня — большая победа менеджмента клуба. В условиях высокой конкуренции за качественных легионеров решение Киси остаться в Калининграде подтверждает амбиции «Локомотива» на высокие места в предстоящем сезоне.