Калининградский «Локомотив» расстался со своей связующей

Связующая Екатерина Лазарева завершает выступление за калининградский «Локомотив». Об этом «Клопс» сообщили в клубе.

Спортсменка пополнила состав по ходу сезона и быстро адаптировалась в коллективе. Однако, по мнению болельщиков, стать основным игроком у неё не получилось. В клубе поблагодарили волейболистку за игру и вклад в результаты команды, отметив её самоотдачу на площадке.

Лазарева присоединилась к команде 25 ноября 2025 года и выступала под 20-м номером. Решение пригласить Екатерину было принято в пожарном варианте, когда выяснилось, что Татьяна Дмитриева не сможет продолжить карьеру.