«Настроение приподнятое, ввели мост»: Матвиенко передала Путину привет из Калининграда

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко передала президенту Владимиру Путину привет от калининградцев. Об этом она сообщила на встрече с главой государства в понедельник, 27 апреля, сообщает Kremlin.ru.

«Мы к Вам обращались по Калининграду — чтобы 9 апреля внести в общероссийский календарь воинской славы и памятных дат в связи с завершением штурма, взятием Кёнигсберга, — отметила Валентина Матвиенко. — В этом году, спасибо Вам за поддержку, Вы Закон подписали, в этом году впервые Калининград отмечал уже в новом статусе этот праздник».

Председатель Совета Федерации поделилась своими впечатлениями от недавнего визита в самый западный регион России.

«Я была в Калининграде, такое настроение приподнятое, — подчеркнула она. — Ввели мост, строится второй большой мост, инфраструктура развивается. В общем, с кем ни встречалась, и на площади там – все просили Вам передать привет и слова благодарности за то особое внимание, которое уделяется эксклаву. Тем более что мы знаем, как себя ведут страны НАТО и Запад. Люди абсолютно спокойные, никакой тревоги, они знают, что никто никогда не позволит посягнуть на Калининград».